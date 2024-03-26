مودريتش يدير ظهره للسعودية.. وتحول مفاجئ في مستقبله

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قرر الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، إغلاق الباب أمام عروض أندية الدوري السعودي، فيما يفاضل بين طريقين بعدما استقر على الرحيل عن قلعة "سانتياغو بيرنابيو" معقل ريال مدريد.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد مع نهاية الموسم الجاري، ويبدو أن الكرواتي المخضرم لن يجدد تعاقده.

مودريتش رفض في الصيف الماضي، عروضا مغرية من السعودية، مفضلا تجديد عقده مع ريال مدريد، لمدة موسم رياضي واحد، حتى 30 يونيو 2024.

وكشفت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، عن شعور مودريتش بـ"الإحباط" داخل العملاق الإسباني، بسبب قلة الدقائق التي يشارك فيها، خلال الموسم الرياضي الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مودريتش يتجه إلى مغادرة الريال، في الميركاتو الصيفي الماضي، رافضا في نفس الوقت فكرة اعتزال كرة القدم نهائيا، على الرغم من وصوله إلى سن الـ38 عاما.

وفجرت الصحيفة مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكدت على أن النجم الكرواتي لا يريد الانتقال إلى الملاعب السعودية كذلك، حيث يفضل الانضمام إلى فريق أوروبي آخر، أو الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتواجد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي هناك.

وشددت على أن الدوري الأمريكي، يجذب لوكا مودريتش، أكثر من اللعب في المسابقة السعودية، التي تضم العديد من نجوم اللعبة، أبرزهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور.

وحسب الصحيفة، يهدف مودريتش من هذه الخطوة إلى أن يكون جاهزا للمشاركة مع منتخب كرواتيا في كأس العالم 2026.

وشارك مودريتش في 33 مباراة مع ريال مدريد بكل البطولات منذ بداية الموسم الجاري، منها 17 مباراة فقط كأساسي.