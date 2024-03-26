بعد طعنة من والد نيمار.. أسرة ألفيش تكافح لجمع مليون يورو

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ما زال نجم نادي برشلونة السابق، البرازيلي داني ألفيش يقبع في السجن، رغم قرار القضاء الإسباني الإفراج عنه بكفالة، وذلك بسبب عدم قدرته على دفع الكفالة المقدرة بنحو مليون يورو.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن اللاعب البرازيلي داني ألفيش المدان بالاعتداء الجنسي، لم يدفع الكفالة بعد، "لأنه مفلس"، في حين تكافح أسرته، وبالتحديد والدته وشقيقه، من أجل الحصول على قرض لتغطية مبلغ الكفالة.

وأشارت الصحيفة إلى أن والد قائد المنتخب البرازيلي نيمار جونيور، الذي ساعد ألفيش في دفع تعويض في وقت سابق هذا العام، قرر هذه المرة عدم دفع كفالة زميل نجله السابق في ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان.

بينما أوضحت تقارير أنه في حال عدم دفع المليون يورو التي حددها القضاء الإسباني للإفراج المؤقت، حتى نهاية الاثنين 25 مارس، سيكون اللاعب قد تجاوز المهلة المحددة لإطلاق سراحه حتى الاستئناف.

وكان القضاء وافق، الأربعاء الفائت، على الإفراج المشروط عن النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان، المحكوم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب، بكفالة، بانتظار الاستئناف.

ووفقا لتقديرات "ثروة المشاهير الصافية"، يمتلك ألفيش، ثروة قدرها 55 مليون يورو، تأتي من راتبه كلاعب كرة قدم في أندية مختلفة، واستثماراته وعقود الإعلان والرعاية.

ويعاني ألفيش من تجميد ممتلكاته بموجب حكم محكمة برازيلية، بعد دعوى رفعتها زوجته السابقة دينورا سانتانا ضده.

وينتظر ألفيش استلام 9.2 مليون يورو من الضرائب، بسبب مشكلة في الأموال التي سددها، لكن تم حلها في النهاية لصالحه.