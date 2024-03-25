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بالفيديو.. لاعب نمساوي يسجل أسرع هدف دولي

25
MARCH
2024
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سجل كريستوف بومغارتنر هدفا لمنتخب النمسا بعد ست ثوان فقط من بداية المباراة، التي انتهت بالفوز 2-صفر على سلوفاكيا وديا، السبت، ليكون أسرع هدف في مباراة دولية.
 
وانطلق بومغارتنر (24 عاما) من دائرة وسط الملعب وتجاوز ثلاثة لاعبين من الفريق المنافس ثم سدد كرة منخفضة من خارج منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك.
 
وأصاب الهدف جماهير سلوفاكيا بالذهول، بينما انطلقت احتفالات مشجعي منتخب النمسا في استاد تيهلني بولي في براتيسلافا بالهدف مع احتفال لاعب خط وسط رازن بال شبورت لايبزيغ وسط زملائه بالمنتخب.
 
وقال بومغارتنر: "قمنا بهذه المناورة من قبل، المخاطرة بالانطلاق سريعا منذ البداية. بصورة ما، نجح تسلسل الخطوات".
 
وكان الهدف أسرع من الهدف الذي سجله لوكاس بودولسكي لألمانيا في شباك الإكوادور عام 2013 عندما استخلص الكرة من أحد المدافعين وأسكنها في الشباك بعد سبع ثوان من صفارة البداية.
 
وحسم البديل أندرياس فيمان الفوز بتسديدة هزت الشباك قبل ثماني دقائق على النهاية.
 
وتلعب النمسا أمام تركيا وصربيا وسويسرا وديا استعدادا لبطولة أوروبا.
 
وتواجه النمسا منتخبات فرنسا وهولندا وإما بولندا أو ويلز بدور المجموعات بالبطولة القارية التي تقام في ألمانيا.
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