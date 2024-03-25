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مبابي يكشف موعد حسم قراره بشأن وجهته المقبلة

25
MARCH
2024
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كشف نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، موعد حسم قراره بشأن وجهته المقبلة.
 
وفي فبراير الماضي، أبلغ مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، ناديه بنيته الرحيل في نهاية الموسم.
 
وقال مصدر مقرب حينها: "لا يزال يتعيّن الاتفاق على شروط الرحيل بشكل كامل"، وسيعلن النادي ومبابي عن الأمر بشكل رسمي "عند الانتهاء من كل شيء في الأشهر المقبلة".
 
وكان مبابي، الذي انضم إلى فريق العاصمة الفرنسية عام 2017، قادما من موناكو، قد مدّد عقده في 2022 حتى 2024، لكنه رفض الصيف الماضي تفعيل بند يسمح له بالبقاء عاما آخر في بارك دي برانس.
 
موعد حسم قراره بشأن وجهته المقبلة
 
وحسب ما نقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مبابي صرح لـ"تيلي فوت" أنه ينوي إعلان قراره قبل بطولة اليورو.
 
وذكر كيليان: "سيعرف الناس مستقبلي قبل بطولة اليورو.. أنا هادئ جدا حيال ذلك.. سأذهب إلى البطولة براحة البال واليقين بالرغبة في القيام بأشياء عظيمة".
 
وأضاف المهاجم الفرنسي: "مستقبلي لم يعد موضوعا كبيرا في باريس سان جرمان.. لم يعد أحد يتحدث معي عنه بعد الآن".
 
وذكرت العديد من التقارير أن مبابي توصل بالفعل إلى اتفاق مع ريال مدريد لحمل قميصه الموسم المقبل.
 
وتستضيف ألمانيا بطولة أمم أوروبا 2024 خلال الفترة الممتدة ما بين 14 يونيو و14 يوليو.
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