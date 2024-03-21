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ماهر بن أحمد: الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة يملك خبرة كبيرة في التنظيم

21
MARCH
2024
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أعرب مدير الدورات الدولية الثلاث بكرة الطاولة التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة تحت اشراف الاتحاد الدولي في "ثانوية الكوثر الرياضية الدولية" على مدى عشرة ايام والمنتدب من الاتحاد الدولي  ماهر بن أحمد(تونسي الجنسية) عن اعجابه بالتنظيم المميّز من قبل الاتحاد اللبناني الذي لمسه منذ وصوله الى لبنان.
 
وحول تقييمه للدورة الدولية الأولى، قال بن أحمد"القاعة التي تستضيف المباريات(تضم 8 طاولات)  ممتازة ولديها المعايير وتتمتّع بالمواصفات الدولية والاتحاد  اللبناني بخبرته ينجح في التنظيم وباتت لديه خبرة في هذا المجال.كما ان قاعة التمارين التي تحتوي على 12 طاولة قانونية وممتازة ".
 
وذكر بن أحمد "ان  الاتحاد اللبناني اكتسب خبرة كبيرة بعدما   نظّم الدورتين الدوليتين للناشئين(فئات عمرية) في جزين عامي 2022 و2023 ".وتابع المندوب الدولي قوله"المسافة بين الطاولات الثماني التي تقام عليها المباريات قانونية والمستوى الفني مرتفع ومشاركة نحو 250 لاعب ولاعبة من 42 دولة أمر لافت على الرغم من الوضع في المنطقة.
 
واضاف" لبنان قادر على استضافة أكبر البطولات والدورات الدولية اذ يملك كادرات مميزة ولديها خبرة كبيرة  ادارياً وتنظيمياً".ووصف بن احمد العلاقة مع الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة برئاسة جورج كوبلي بـ"الممتازة".
 
وختم قائلا" الاتحاد اللبناني اتحاد نشيط وانا مسرور لوجودي في لبنان مرة جديدة".
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