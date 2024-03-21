الدورة الدولية الأولى بكرة الطاولة دخلت أدوارها النهائية

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دخلت الدورة الدولية الأولى للرجال والسيدات في كرة الطاولة التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة ،تحت اشراف الاتحاد الدولي، على طاولات "ثانوية الكوثر الرياضية الدولية " (طريق المطار- بيروت) في ادوارها النهائية .و تواصلت المباريات بحضور هواة اللعبة .

وفي ما يلي نتائج اليوم الثاني:

رجال

* فردي الرجال (دور الـ 16): فاز شانغ شيه يوان (الصين تايبه) على مانوش اوتبالباهي سهاه (الهند) (3-1)، وايوانيس سغوروبولوس (اليونان) على محمود حلمي (مصر) (3-1)، وأريك جوتي (البرازيل) على اندي بيريرا (كوبا) (3-1)، وساثيان غناناسيكاران (الهند) على هارميت ديساي (الهند) (3-1)، وسنيهيت سورافاجولا (الهند) على أحمد صالح (مصر) (3-1)، وسيدريك نايتينك (بلجيكا) على ماركوس مدريد (المكسيك) (3-0)، وماناف فيكاش ثاكار على نافيد شمص ((ايران) ) (3-2)، وآن جاشيون (كوريا الجنوبية ) على جيت شاندرا (الهند) (3-0).

- ربع نهائي- زوجي الرجال: فاز أندي بيريرا وخورخي كامبوس (كوبا) على سعد الدين الهبش ومحمد نور الهبش (لبنان) (3-0)، وجيت شاندرا وسنيهيت سوارافاجولا (الهند) على حسان شبيب وأحمد حرب (لبنان) (3-0)، وبنيامين فرجي ونافيد شمص (ايران) على غالب فحص وباسل حرب (لبنان) (3-1)، ومانوش أوتبالبهاي سهاه وماناف فيكاش ثاكار (الهند) على موديت داني وأكاش بال (الهند) (3-0).

- نصف نهائي -زوجي الرجال: فاز أندي بيريرا وخورجي كامبوس (كوبا) على بنيامين فرجي ونافيد شمص(ايران) (3-0)، ومانوش أوتبالبهاي سهاه وماناف فيكاش ثاكار (الهند) على جيت شاندرا وسنيهيت سوارافاجولا (الهند) (3-1).

- ربع نهائي- الزوجي المختلط: مانوش أوتبالهاي سهاه وديا باراغ شيتالي (الهند) على خورخي كامبوس ودانييلا فونسيكا كارازنا (3-1)، وأكاش بال وبويامنتي بايسيا (الهند) على ديميترجي ليفاجاتش وايزابيلا لوبوليسكو (صربيا) (3-1)، وابراهيم كوندوز وسيبيل ألتينكايا (تركيا) على لوكا ملادينوفيتش وكزياه ليام ني (لوكسمبورغ) (3-0)، وماناف فيكاش تاكار وآرشانا غيريش كاماث (الهند) على ساثيام غناناسيكاران ومانيكا باترا (الهند) (3-0).

- نصف نهائي الزوجي المختلط: فاز ماناف فيكاش ثاكار وأرشانا جيريش كاماث (الهند) على ابراهيم كوندوز سيبيل ألتينكايا (تركيا) (3-2)، ومانوش أولتبالبهاي سهاه وديا باراغ شيتال (الهند) على أكاش بال وبويامينتي بايسسيا (الهند) (3-1).

سيدات

- فردي السيدات (دور الـ 16): فازت دو هوا كيم (هونغ كونغ) على راشيل موريه (سويسرا) (3-0)، وشين زو يو (تايبه) على ايزابيلا لوبوليسكو (صربيا) (3-0)، ومارخابو ماغدييفا (أوزبكستان) على زوريش اكاشيفا (كازاخستان) (3-0)، وارشانا جيريش كاماث (الهند) على ديا باراك شيتال (الهند) (3-0)، وكزيا ليان ني (لوكسمبورغ) على سيبيل ألتينكايا (تركيا) (3-0)، وشو هيو وون (كوريا) على هوانغ يي هوا (تايبه) (3-1)، وزهو شينغزو (هونغ كونغ) على فريدة بدوي (مصر) (3-0)، وآيهيكا موخرجي (الهند) على سيريجا أكولا (الهند) (3-1).

- ربع نهائي - فردي السيدات: فازت شين زو يو (تايبه) على مارخابو ماغدييفا (أوزبكستان) (2-0)، وكزيا ليان ني (لوكسمبورغ) على أيهيكا موخيرجي (الهند) (1-0).

- ربع نهائي زوجي السيدات: فازت شانتال مانتز (ألمانيا) وايزابيلا لوبوليسكو (صربيا) على مارخادو ماغدييفا وروزالينا خادجييفا (أوزبكستان) (3-0)، ودو هواي كيم وزهو شينغزو (هونغ كونغ) على كريتويكا روي وسيلينا سيلفاكومار (الهند) (3-1)، وسريجا أكولا وديا باراغ شيتال (الهند) على آنيل بخيت وأنجلينا رومانوفيكسكايا (كازاخستان) (3-1)، وبويامينتي باريسيا وأيهيكا موخيرجي (الهند) على زوريش اكاشيفا وسارفينوز ميركاديروفا (كازاخستان) (3-2).

- نصف نهائي زوجي السيدات: فازت دو هوا كيم وزهو شينغزو (هونغ كونغ) على بويامنتي بايسيا وايهيكا موخيرجي (الهند) (3-1)، وشانتال مانتز (ألمانيا) وايزابيلا لوبوليسكو (صربيا) على سريجا أكولا وديا باراغ شيتال (الهند) (3-0).

على صعيد آخر،تنطلق قبل ظهر الخميس الدورة الدولية الثانية بمشاركة 250 لاعب ولاعبة من 42 دولة .و سيحصد الفائزون والفائزات والمتأهلون الى نهائياتها النقاط التي ستضاف الى رصيدهم على لائحة التصنيف الدولي.وتبلغ الجوائز المالية للدورة22500(اثنان وعشرون الف وخمسماية دولار اميركي) .

يشار الى ان الشركات الراعية هي "العربية للتأمين"،"مياه 1750"،"أوجيرو"،"اكس اكس أل اينرجي" والبقاعي.