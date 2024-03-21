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توني كروس يتحدث عن تجديد عقده مع ريال مدريد

21
MARCH
2024
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لم يستبعد لاعب خط الوسط الألماني توني كروس، الذي عاد لمنتخب بلاده بعد ثلاثة أعوام من اعتزال اللعب الدولي، الاستمرار مع المنتخب بعد بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، كما يتطلع أيضا إلى توقيع عقد جديد مع ريال مدريد الإسباني.
 
وأعلن كروس (34 عاما)، الفائز مع المنتخب الألماني بكأس العالم 2014 والذي شارك في 106 مباريات دولية، عودته للعب الدولي في فبراير الماضي واستُدعي ضمن التشكيلة التي أعلنها يوليان ناغلزمان مدرب المنتخب للمباراتين الوديتين أمام فرنسا في 23 مارس الجاري وهولندا بعدها بثلاثة أيام، وذلك استعدادا لبطولة أوروبا التي تنطلق في ألمانيا في يونيو المقبل.
 
وقال كروس، في مؤتمر صحفي الثلاثاء لدى سؤاله عن مواصلة اللعب مع المنتخب بعد البطولة الأوروبية: "لم أفكر في الأمر كثيرا حقا، إذ أن القرار يتعلق بالبطولة التي تنتظرنا.. أحتاج أولا إلى حسم مسألة عقدي (مع النادي). حيث أنني ليس لدي عقد حتى الموسم المقبل".
 
وينتهي عقد كروس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، لكن اللاعب قال إنه كان قد مدد عقده السابق في وقت متأخر من الموسم ولم تكن هناك أي مشكلات مع النادي.
 
وأضاف كروس: "لا توجد مشكلات من أي نوع. علاقتي بالنادي جيدة للغاية ولا تشوبها أي مشكلة.. الطرفان يشعران بارتياح. النادي يقدم موسما جيدا وكذلك أنا. أتمنى أن نجد حلا مرضيا".
 
ويلعب كروس ضمن صفوف ريال مدريد منذ عقد وفاز معه بعدة ألقاب منها أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، كما فاز بدوري الأبطال مع بايرن ميونيخ الألماني عام 2013.
 
وتأتي عودة كروس للعب الدولي في فترة صعبة للمنتخب الألماني، الذي تعثر في مبارياته الماضية تحت قيادة ناغلزمان الذي تولى المنصب في سبتمبر الماضي.
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