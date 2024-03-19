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الشرطة تدخل على خط قضية "الهتافات المسيئة" ضد ليفربول

19
MARCH
2024
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تعهد اتحاد كرة القدم الإنجليزي، بالعمل مع شرطة مانشستر الكبرى، بسبب هتافات مسيئة رددتها جماهير مانشستر يونايتد، تجاه ليفربول، خلال المباراة الحماسية التي جمعت الفريقين بكأس الاتحاد الإنجليزي، مساء الأحد.
ووفقا لصحيفة إندبندنت، أطلق عدد من جماهير مانشستر يونايتد عبارات مثل "أيها القتلة"، وعبارات تستهزأ بضحايا جماهير ليفربول، خلال المباراة.
 
وأشارت الأناشيد المسيئة إلى كارثة هيلزبورو، حيث فقد 97 من أنصار ليفربول، حياتهم، خلال تدافع في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1989.
 
وفاز مانشستر يونايتد في المباراة المثيرة بكأس الاتحاد الإنجليزي على ليفربول بنتيجة 4-3.
 
وجاء في بيان الاتحاد الإنجليزي: "نحن على علم بالمأساة التي تم الإبلاغ عنها خلال مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم بين مانشستر يونايتد وليفربول، وسوف نتواصل مع شرطة مانشستر الكبرى وندعمها".
 
وتابع: "نحن ندين بشدة أي هتافات مسيئة ومسيئة وتمييزية في ملاعب كرة القدم، ونحن مصممون على القضاء على هذا السلوك".
 
وجدد مدرب ليفربول يورغن كلوب ومدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاغ جهودهما التي بدأت العام الماضي لدعوة المشجعين إلى التوقف عن الهتاف المسيء، وإخبار المشجعين أنه من غير المقبول الغناء عن الكوارث السابقة التي حلت بالفريقين.
 
وفي يونيو الماضي، فرض مانشستر يونايتد حظرا لأجل غير مسمى على أحد المشجعين الذي ارتدى قميصا يسخر من ضحايا كارثة هيلزبورو، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.
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