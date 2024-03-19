تفاصيل "بطولة عاصمة مصر".. الفراعنة مع 3 منتخبات عالمية

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اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "بطولة عاصمة مصر"، لتكون ضمن سلسلة الفيفا في الأجندة الدولية خلال الفترة من 18-26 مارس الجاري.

وأضاف "فيفا" في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني وصفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن السلسلة التجريبية خلال عام 2024 والتي تتصدرها بطولة عاصمة مصر، ستكون النموذج لاعتماد السلسلة بشكل موسع خلال الأعوام المقبلة.

وقال فيفا: "تم توسيع النسخة التجريبية لهذا العام لتشمل أربعة منتخبات إضافية، هي كرواتيا، مصر، تونس ونيوزيلندا، للمنافسة في القاهرة في الفترة 22-26 مارس".

وأضاف البيان: "نسعى لتسهيل مهام سلسلة فيفا للترويج لمباريات أكبر بين فرق من مختلف القارات، والتي بخلاف ذلك ليس لديها فرص منتظمة للعب مباريات ودية عبر القارات".

وأوضح أن السلسلة تقام في الجزائر، أذربيجان والمملكة العربية السعودية (بطولتان) بالإضافة إلى سريلانكا في عام 2024، قبل انضمام مصر كمستضيف خامس للسلسلة.