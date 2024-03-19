لقاء بالعاب القوى في مدينة كميل شمعون الرياضية ورقم قياسي في سباق 80 م حواجز للعداءة لين الحوت

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تابع الإتحاد اللبناني لألعاب القوى روزنامة نشاطاته لعام 2024 ،حيث نظمّ لقاء بالعاب القوى في" مدينة كميل شمعون الرياضية - بيروت"، . وإنطلقت كافة السباقات في الوقت المحدّد بمشاركة عدد كبير من الأندية الإتحادية.

حضراللقاء رئيس الإتحاد رولان سعاده، نائبة الرئيس ناديا نعمه، أمين السرّ العام وسيم الحولي ، وأمينة الصندوق ماريا كيؤركيان والعضوان نديم عبود وايمن الشامي. وتمّ تسجيل رقم قياسي وطني جديد في مسابقة 80م حواجز (فئة تحت 16 سنة – إناث) للعداءة لين الحوت من نادي ليتز ران 14.66 ثانية (الرقم السابق للاعبة انجيلا طنوس من نادي بترون ستارز 14.80 ث).

وجاءت النتائج على الشكل التالي:

نتائج سباق 60 م حواجز –سيدات– نهائي (توقيت يدوي)

الأول: جنى جدعون – بترون ستارز 11.90 ث

الثاني: دارين لطفي – الأنطوني 12.00 ث

نتائج سباق 60 م حواجز –رجال– نهائي

المركز الأول: عمار حمود – إنتر ليبانون 9.05 ث

المركز الثاني: هادي سعده – بترون ستارز 10.52 ث

نتائج مسابقة الوثب العالي– رجال– نهائي

المركز الأول: مهدي العيداوي – الجيش اللبناني 1.65 م

المركز الثاني: جورج أغوبيان – الأنطوني 1.65 م

المركزالثالث: جداره ماثغاموي – بترون ستارز 1.55 م

نتائج سباق 2000 م – ذكور تحت 16 سنة – نهائي

المركز الأول: لوكاس بو سليمان – الجمهور 6.33.62 د

المركز الثاني: رافاييل إسطه – الجمهور 7.03.71 د

المركز الثالث: ميشال سلامة – ليتز ران 8.03.68 د

نتائج مسابقة الوثب الطويل–إناث تحت 18 سنة– نهائي

المركز الأول: تمارا جريج – بترون ستارز 4.64 متر

المركز الثاني: ليا حنا – بترون ستارز 4.58 متر

المركز الثالث: نسرين معوض – بترون ستارز 4.54 متر

نتائج مسابقة رمي القرص – ذكور تحت 18 سنة – نهائي

المركز الأول: موسى حاج – ماريست شانفيل 21.67 متر

المركز الثاني: يورغو مسعود – ماريست شانفيل 20.93 متر

المركز الثالث: فراس عبد الله – إنتر ليبانون 20.04 متر

نتائج مسابقة رمي القرص – رجال – نهائي

المركز الأول : رامي منصور – الجيش اللبناني 38.10 متر

المركز الثاني: محمد الأكومي – الجيش اللبناني 31.62 متر

المركز الثالث: جورجيو جرجي – الأنطوني 24.76 متر

نتائج مسابقة رمي القرص – سيدات – نهائي

المركز الأول: ليال فتوح – إنتر ليبانون 21.52 متر

المركز الثاني: إيمان كلاس – إنتر ليبانون 19.13 متر

المركز الثالث: غنى جبر – إنتر ليبانون 18.76 متر

نتائج مسابقة الوثب العالي – إناث تحت 18 سنة –نهائي

المركز الأول: أنجيلينا كعدي – بترون ستارز 1.45 متر

المركز الثاني: لين الحوت – ليتز ران 1.35 متر

المركز الثالث: نسرين معوض – بترون ستارز 1.25 متر

نتائج مسابقة إطاحة المطرقة – إناث تحت 18 سنة –نهائي

المركز الأول: كريستينا معوض – بترون ستارز 31.62 متر

المركز الثاني: ساي حنا – بترون ستارز 27.68 متر

نتائج مسابقة إطاحة المطرقة – سيدات – نهائي

المركز الأول: مريم يوسف – بترون ستارز 39.13 متر

المركز الثاني: غنى جبر – إنتر ليبانون 20.80 متر

نتائج سباق 100 م – سيدات – نهائي على الوقت

المركز الأول: ميساء معوض – الجمهور 11.93 ث

المركز الثاني: هايا قبرصلي – ليتز ران 12.19 ث

المركز الثالث: لين غزاوي – الجمهور 12.71 ث

نتائج سباق 100 م – رجال – نهائي على الوقت

المركز الأول: تامر صالح – ليتز ران 10.58 ث

المركز الثاني: اندرو داني – ليتز ران 10.91 ث

المركز الثالث: مهدي عيسى – إنتر ليبانون 11.14 ث

نتائج سباق 400 م – سيدات – نهائي

المركز الأول: ماريا نهرا – إنتر ليبانون 58.62 ث

المركز الثاني: جوي إسطا – الجمهور 1.02.58 د

المركز الثالث: هيفا الفران – إنتر ليبانون 1.04.64 د

نتائج سباق 400 م – رجال – نهائي على الوقت

المركز الأول: محمد مرتضى – إنتر ليبانون 47.32 ث

المركز الثاني: تامر صالح – ليتز ران 47.52 ث

المركز الثالث: حسين زعيتر – الجيش اللبناني 51.71 ث

نتائج مسابقة الوثب الطويل–ذكور تحت 16 سنة– نهائي

المركز الأول: راين فاروجيان – ماريست شانفيل 5.75 متر

المركز الثاني: مالك الحوت – ليتز ران 5.23 متر

المركز الثالث: سيدريك عون – ليتز ران 4.02 متر

نتائج مسابقة الوثب الطويل– رجال– نهائي

المركز الأول: حبيب سلامة – الأردن 6.66 متر

المركز الثاني: سيرج أرتون – الجمهور 6.41 متر

المركز الثالث: رونالد كساب – الجمهور 6.40 متر

نتائج سباق 5000 م – سيدات – نهائي

المركز الأول: سيرينا حايك – إنتر ليبانون 19.37 د

المركز الثاني: ماري تيريز موراي – إنتر ليبانون 19.50 د

المركز الثالث: جيني غوستافسون – إنتر ليبانون 20.43 د

نتائج سباق 5000 م – رجال – نهائي

المركز الأول: شربل سجعان – إنتر ليبانون 14.57.31 د

المركز الثاني: صالح زعيتر - إنتر ليبانون 16.24.18 د

المركز الثالث: عادل حيدر - إنتر ليبانون 17.04.66 د

نتائج سباق 80 م حواجز– إناث تحت 16 سنة – نهائي

المركز الأول: لين الحوت - ليتز ران 14.66 ث (رقم قياسي جديد الرقم السابق انجيلا طنوس - بترون ستارز 14.80 ث )

المركز الثاني: نسرين معوض – بترون ستارز 15.44 ث

نتائج سباق 80 م حواجز– ذكور تحت 16 سنة – نهائي

المركز الأول: مالك الحوت – ليتز ران 12.73 ث

المركز الثاني: راين فاروجان – ماريست شانفيل 13.17 ث

نتائج سباق 100 م حواجز– سيدات – نهائي

المركز الأول: ماريز نصور – بلو ستارز 18.10 ث

نتائج سباق 400 م حواجز– رجال – نهائي

المركز الأول: أيمن كبيدات – الجيش اللبناني 55.52 ث

المركز الثاني: شربل الهبر – الأنطوني 1.03.22 د

المركز الثالث: جورج عتر – الجمهور 1.04.00 د

نتائج سباق 60 م – إناث تحت 14 سنة – (نهائي على الوقت)

المركز الأول: ليا بو صالح – ليتز ران 8.84 ث

المركز الثاني: رويا غانم – إنتر ليبانون 9.15 ث

المركز الثالث: مهى حموي – إنتر ليبانون 9.31 ث

نتائج سباق 60 م – ذكور تحت 14 سنة – نهائي

المركز الأول: سامي غلاييني – إنتر ليبانون 8.13 ث

المركز الثاني: زياد الشامي – ليتز ران 8.55 ث

المركز الثالث: غبريال الحاج موسى – ماريست شانفيل 8.67 ث

نتائج مسابقة الوثب الثلاثي– رجال– نهائي

المركز الأول: رونالد كساب – الجمهور 13.26 متر

المركز الثاني: مازن شريم – إنتر ليبانون 11.99 متر

نتائج مسابقة الوثب الثلاثي– ذكور تحت 18 سنة –نهائي

المركز الأول: يورغو الغريب – ليتز ران 11.84 متر

المركز الثاني: رالف إبراهيم – ماريست شانفيل 11.22 متر

المركزالثالث: راين فاروجان – ماريست شانفيل 10.98 متر

نتائج سباق 800 م –رجال – نهائي

المركز الأول: جاد شميساني – إنتر ليبانون 1.59.99 د

المركز الثاني: إبراهيم حيدر – إنتر ليبانون 2.06.66 د

المركز الثالث: مالك شمص – إنتر ليبانون 2.08.04 د

نتائج مسابقة رمي الكرة الحديدية– سيدات– نهائي

المركز الأول: ليال فتوح – إنتر ليبانون 8.03 متر

المركز الثاني: ريتا قهوجي – الجمهور 7.68 متر

المركزالثالث: فيليتشينو جرجورة – ليتز ران 6.97 متر

نتائج مسابقة رمي الكرة الحديدية– إناث تحت 16 سنة–نهائي

المركز الأول: لوتشيانا طبراني – ماريست شانفيل 8.82 متر

نتائج سباق 200 م –سيدات – نهائي على الوقت

المركز الأول: ميسا معوض – الجمهور 24.58 ث

المركز الثاني: ماريا نهرا – إنتر ليبانون 26.14 ث

المركز الثالث: لين غزاوي – الجمهور 26.21 ث

نتائج مسابقة رمي الرمح– ذكور تحت 18 سنة – نهائي

المركز الأول: أنطوني كيوان – ماريست شانفيل 30.97 متر

المركز الثاني: فوزي الحاج موسى – ماريست شانفيل 30.12 متر

المركزالثالث: شربل عنداري – الجمهور 29.80 متر

نتائج مسابقة الوثب الثلاثي– إناث تحت 18 سنة –نهائي

المركز الأول: نسرين معوض – بترون ستارز 10.07 متر

المركز الثاني: تماره جريج – بترون ستارز 9.02 متر

المركزالثالث: آفا نعوم – ليتز ران 8.78 متر

نتائج مسابقة رمي الرمح– رجال – نهائي

المركز الأول: نبيل الأكومي – الجيش اللبناني 62.81 متر

المركز الثاني: خالد الحسن – الجيش اللبناني 52.99 متر

المركزالثالث: براين ماثغاموي – بترون ستارز 35.97 متر

نتائج مسابقة رمي الكرة الحديدية– رجال – نهائي

المركز الأول: بدري عبيد – الجيش اللبناني 14.25 متر

المركز الثاني: علي عباس – الجيش اللبناني 13.41 متر

المركزالثالث: شربل سعد – إنتر ليبانون 12.42 متر

نتائج مسابقة رمي الكرة الحديدية– ذكور تحت 18 سنة –نهائي

المركز الأول: فراس عبد الله – إنتر ليبانون 9.68 متر

نتائج مسابقة رمي الكرة الحديدية – ذكور تحت 16 سنة–نهائي

المركز الأول: فابيانو جرجورة – ليتز ران 12.96 متر

المركز الثاني: جورجيو قهوجي – الجمهور 11.58 متر

المركزالثالث: كريس الخوري – إنتر ليبانون 9.28 متر

نتائج سباق 200 م –رجال – نهائي على الوقت

المركز الأول: تامر صالح - ليتز ران 21.58 ث

المركز الثاني: اندرو داني – ليتز ران 21.87 ث

المركز الثالث: محمد مرتضى – إنتر ليبانون 22.16 ث

نتائج مسابقة رمي الرمح– إناث تحت 16 سنة – نهائي

المركز الأول: لين نادر – بترون ستارز 25.78 متر

المركز الثاني: نسرين معوض – بترون ستارز 24.55 متر

المركزالثالث: إليانا معوض – بترون ستارز 20.85 متر

نتائج مسابقة رمي الرمح – إناث تحت 18 سنة – نهائي

المركز الأول: لوسي أنطون – بترون ستارز 26.90 متر

نتائج سباق 3000 م –سيدات – نهائي

المركز الأول: جوان مكاري – ليتز ران 10.08.21 د

المركز الثاني: سيرينا حايك – إنتر ليبانون 11.10.05 د

المركز الثالث: لؤى زعرور – إنتر ليبانون 11.15.02 د

نتائج سباق 3000 م –رجال – نهائي

المركز الأول: محمود أبو زيد – إنتر ليبانون 9.07.45 د

المركز الثاني: عبدو الحلو – ليتز ران 9.07.76 د

المركز الثالث: محمد أبو زيد – إنتر ليبانون 9.50.77 د