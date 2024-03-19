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إصابة قبل معسكر المنتخب.. كيف اختلف موقف كين عن صلاح؟

19
MARCH
2024
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أعلن بايرن ميونيخ الألماني، إصابة نجمه الإنجليزي هاري كين، في الكاحل، مما سيؤثر على مشاركته مع منتخب إنجلترا في فترة التوقف الدولي، في موقف مشابه لذلك الذي يواجهه محمد صلاح مع منتخب مصر.
ما بين صلاح وكين
 
طلب نادي ليفربول الإنجليزي، من المنتخب المصري، إعفاء محمد صلاح من المشاركة في المباريات الودية المقبلة، وذلك كي يتعافى بشكل أفضل من إصابته التي تعرض لها قبل أشهر.
 
وطلب الاتحاد المصري أن يأتي صلاح كي يتم الكشف عليه مع المنتخب، من قبل الطاقم الطبي، قبل أن يتم البت في مشاركته.
 
صلاح رفض الذهاب لمعسكر المنتخب، وبدوره الاتحاد المصري أعلن أنه لن يجبر اللاعب على المشاركة.
 
وفي موقف مشابه، تعرض هاري كين لإصابة بالكاحل في مباراة ناديه الأخيرة بالدوري الألماني.
 
ولكن الاختلاف في الموقف، كان عندما أعلن المنتخب الإنجليزي أن اللاعب سيحضر لمعسكر المنتخب، وسيتم الكشف عليه طبيا، وهو ما سيحصل فعلا، بموافقة بايرن ميونيخ.
 
كين سيتوجه إلى إنجلترا لإجراء فحوصات طبية، ومن المحتمل أن يبتعد عن المشاركة في الوديتين المرتقبتين لمنتخب الأسود.
 
ومنذ إصابته في الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية في يناير الماضي، خاض صلاح 47 دقيقة فقط مع ليفربول في 17 فبراير ضد برنتفورد (4-1 في الدوري الممتاز) قبل أن تعود الإصابة، لكنه شارك أساسيا في مباراة ليفربول الأخيرة بيوروبا ليغ، ثم شارك بالشوط الثاني أمام مانشستر سيتي.
 
ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا في الإمارات خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، على أن يلعب ودية أخرى أمام تونس أو كرواتيا.
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