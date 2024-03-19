بعد "الشجار الكبير".. فنربخشه قد ينسحب من الدوري التركي

A + A -

قال نادي فنربخشه المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، الإثنين، إنه يفكر في الانسحاب من الدوري بعد تعرض بعض لاعبيه لهجوم من جماهير طرابزون سبور بعد انتصار الفريق خارج أرضه مطلع الأسبوع الحالي.

واقتحمت جماهير طرابزون سبور الملعب واشتبكت مع قوات الأمن ولاعبي فنربخشه بعد خسارة طرابزون 3-2 أمس الأحد في أحدث واقعة في الدوري الذي يشوبه الجدل هذا الموسم.

وسيعقد فنربخشه اجتماعا لجمعية عمومية طارئة في الثاني من أبريل حسبما قرر مجلس الإدارة اليوم.

وجاء في بيان للنادي أن نقاط جدول أعمال الجمعية العمومية تتضمن تقييم الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد الحادث "بما في ذلك انسحاب الفريق الأول لكرة القدم من الدوري الممتاز".

وأدان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) الحادث في وقت سابق اليوم، قائلا إن العنف في الدوري التركي الممتاز "غير مقبول".

ويحتل فنربخشه المركز الثاني في الترتيب برصيد 79 نقطة من 30 مباراة متأخرا بفارق نقطتين عن غلطة سراي ومتقدما بفارق 30 نقطة على طرابزون سبور الثالث.