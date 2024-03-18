ميسي يثير قلق منتخب الأرجنتين قبل رحلة أمريكا

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تحوم الشكوك حول إمكانية إلتحاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمعسكر منتخب بلاده في فترة التوقف الدولية، خلال شهر مارس الجاري، بسبب تعرضه لإصابة مع فريق إنتر ميامي لكرة القدم.

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض مباراتين وديتين خلال فترة الـ"فيفا" الدولية في مارس الجاري، ضد كل من السلفادور وكوستاريكا، في فيلادلفيا ولوس أنجلوس.

وأفاد المدرب المساعد في نادي إنتر ميامي، خافيير موراليس، في تصريحات مساء أمس الجمعة، أن فرص مشاركة ميسي في مباراة إنتر ميامي المقبلة معدومة.

ويلتقي إنتر ميامي مع مضيفه دي سي يونايتد في واشنطن فجر يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

وقال موراليس، في تصريحات قبل المباراة نقلها الموقع الرسمي للدوري الأمريكي، إنه: "بالنسبة لمباراة دي سي فهو (ميسي) لن يشارك، وتم استبعاده بالفعل".

وواصل: "نعلم أنه خضع لاختبارات أمس، ولا نزال ننتظر نتائج الفحص الطبي، لنرى تفاصيل كل شيء، وبناء على هذا التقرير سيتم تحديد موقفه من الانضمام إلى منتخب بلاده".

وشارك النجم الأرجنتيني في 5 مباريات مع نادي إنتر ميامي هذا الموسم على مستوى كل البطولات، وأحرز 5 أهداف وصنع هدفين آخرين.

يذكر أن ليونيل ميسي (36 عاما) شارك في آخر لقاء دولي لمنتخب الأرجنتين والذي فاز فيه على غريمه الأزلي البرازيلي في نوفمبر 2023، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.