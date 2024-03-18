بسبب "الجوارب".. تأخر انطلاق مباراة تشيلسي وأرسنال للسيدات لنصف ساعة

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تأجل موعد انطلاق مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات (WSL) بين نادي تشيلسي وضيفه أرسنال (3-1)، يوم أمس الجمعة، لمدة نصف ساعة، بسب لون الجوارب.

واضطرت لاعبات فريق أرسنال "الغانرز" إلى تغيير جواربهن لأنها كانت من نفس لون لاعبات فريق تشيلسي "البلوز".

وارتدى كلا الفريقين في البداية جوارب بيضاء، خلافا للوائح التي تتطلب من كل فريق ارتداء ألوان مختلفة، وقد اضطر نادي أرسنال، بصفته الفريق الضيف، في النهاية إلى الحصول على جوارب سوداء من متجر بضائع نادي تشيلسي، وتغطية العلامة التجارية بشريط لاصق.

وتغلب نادي تشيلسي على ضيفه أرسنال (3-1) أمام أكبر حشد لفريق "البلوز" على الإطلاق في ملعب "ستامفورد بريدج" في مباراة كرة قدم للسيدات، ليعزز صدارته للدوري.

واعترف مدير نادي أرسنال، جوناس إيديفال، في وقت لاحق لشبكة "Sky Sports" البريطانية بأنه "ليس لديه أي فكرة عن سبب ارتداء اللاعبات للجوارب الخاطئة"، موضّحاً أن تأخير موعد انطلاق المباراة لم يؤثر على أدائهن لأنه "نفس الشيء بالنسبة لكلا الفريقين".

من جانبها، أشادت إيما هايز، مدربة نادي تشيلسي، بالأداء المهيمن لفريقها، لكنها قالت إنها "منزعجة" من طاقم أرسنال.

وقالت لشبكة "Sky Sports": "لن أقوم برمي مسؤول المعدات في نادي أرسنال تحت الحافلة (بعد خطأه بعدم إحضار جوارب بديلة)، سيشعر بشعور رهيب هذا المساء، إنه رجل جديد في منصبه، إنه ارتكب خطأً فادحاً لكن بالتأكيد لن أهاجمه".

وتابعت بالقول: "لم يقلقنا أمر تغيير الجوارب على الإطلاق، لقد أدت الفتيات تماماً ما كنت أبحث عنه، جميعهن رائعات".