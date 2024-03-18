بالتفصيل.. ما فرص "مواجهة كروية أولمبية" بين مصر وإسرائيل؟

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من المحتمل أن يقع منتخبا مصر وإسرائيل في مجموعة واحدة، خلال منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس الصيف المقبل.

وتقع مصر في التصنيف الثالث وإسرائيل في الرابع، علما أن قرعة كرة القدم في أولمبياد باريس ستسحب الأربعاء.

ويشير موقع المنتخبين إلى احتمال مواجهة كروية ستكون الأولى في التاريخ بينهما، سواء في الأولمبياد أو خارجها.

فرص المواجهة المحتملة

مصر في التصنيف الثالث إلى جانب الولايات المتحدة ومالي ومنتخب آسيوي لم يتحدد.

إسرائيل في التصنيف الرابع مع أوكرانيا وجمهورية الدومينيكان، والمنتخب الفائز من ملحق بين غينيا ومنتخب آسيوي لم يتحدد.

القرعة ستباعد بين مصر والفائز بالملحق الإفريقي الآسيوي، لتلافي إمكانية مواجهة منتخبين من قارة واحدة.

احتمال وقوع مصر في مجموعة واحدة مع إسرائيل أو أوكرانيا أو جمهورية الدومينيكان متساوية، بواقع 33.3 بالمئة لكل منها.

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يشار إلى أن التصنيف الأول يضم فرنسا والأرجنتين ومنتخبين آسيويين لم يتحددا، بينما تأتي إسبانيا ونيوزيلندا وباراغواي والمغرب في التصنيف الثاني.

وتفتح أولمبياد باريس يوم 26 يوليو المقبل، علما أن منافسات كرة القدم ستسبق الافتتاح الرسمي بيومين.