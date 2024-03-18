يونايتد يهزم ليفربول برباعية ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد

A + A -

نجح فريق مانشستر يونايتد في خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بهدف أماد ديالو في الوقت الإضافي.

أرسل البديل تسديدة أرضية في الزاوية على كاويمين كيليهر حارس مرمى ليفربول، في انتفاضة متأخرة لليونايتد، لتنتهي المباراة 4-3 شهدت مباراة ربع النهائي المثيرة تبادل التقدم في مواجهتهما المثيرة.

وضع سكوت مكتوميناي يونايتد في المقدمة في الدقيقة العاشرة، قبل أن يسجل أليكسيس ماك أليستر هدفا في الدقيقة 44 ومحمد صلاح في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، ليمنح ليفربول التقدم في نهاية الشوط الأول.

تعادل أنتوني في الدقيقة 87 ليرسل المباراة إلى الوقت الإضافي بالتعادل 2-2.

أعاد هارفي إليوت التقدم لليفربول في الدقيقة 105 وأدرك ماركوس راشفورد التعادل مرة أخرى بعد سبع دقائق.

بدا أن المباراة ستنتقل إلى ركلات الترجيح قبل أن يسجل أماد ديالو هدف الفوز.