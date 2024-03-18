living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

برشلونة يسحق أتلتيكو مدريد بثلاثية ويتقدم للمركز الثاني

18
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تغلب برشلونة 3-صفر على مضيفه أتلتيكو مدريد بأهداف جواو فيلكس وروبرت ليفاندوفسكي وفيرمين لوبيز ليتقدم إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد.
 
وهيمن صاحب الأرض على الدقائق الأولى من المباراة، لكن برشلونة تقدم في النتيجة في الدقيقة 38 عندما استغل فيلكس تمريرة ليفاندوفسكي ليضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة.
 
وضاعف ليفاندوفسكي تقدم فريقه بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني عندما قطع رافينيا الكرة من رودريغو دي بول لاعب أتلتيكو مدريد ليمرر الكرة إلى اللاعب البولندي الذي وضعها داخل الشباك محرزا هدفه 13 في الدوري هذا الموسم.
 
واختتم لوبيز التهديف في الدقيقة 65 عندما حول برأسه عرضية لعبها ليفاندوفسكي إلى داخل الشباك.
 
في الدوريات الأوروبية الكبرى.. هؤلاء هم الأبطال
 
وبهذا يرفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة، بفارق ثماني نقاط خلف ريال مدريد المتصدر، متخطيا جيرونا الذي تعثر 1-صفر أمام خيتافي السبت.
 
وبعدما تكبد الخسارة الأولى على ملعبه هذا الموسم، يتجمد رصيد أتلتيكو، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد ناويل مولينا في الوقت المحتسب بدل الضائع، عند 55 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف أتليتيك بيلباو صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   