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ميسي وسواريز يقودان إنتر ميامي لربع نهائي كونكاكاف

15
MARCH
2024
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قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله الأوروغوياني لويس سواريز فريقهما إنتر ميامي الأميركي إلى الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال منطقة الكونكاكاف لكرة القدم، بتسجيلهما هدفين في الفوز على ضيفه ومواطنه ناشفيل 3-1 في إياب ثمن النهائي الأربعاء.
وانتهت مباراة الذهاب، الخميس الماضي، بالتعادل 2-2، حيث سجّل ميسي الأوّل وسواريز الثاني أيضاً.
 
وفي المباراة الثانية صنع ميسي أفضل لاعب في العالم 8 مرات، الهدف الأوّل لسواريز في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف بنفسه الثاني (23).
 
وخرج ميسي في الدقيقة 50 ودخل الفنلندي روبرت تايلور بدلاً منه ليُسجّل الثالث (63)، قبل أن يُقلّص الإنجليزي سام سوريدج الفارق (90+3).
 
وقال المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو إن خروج ميسي هو بسبب القلق من إصابة في الركبة.
 
وأضاف: "لم نرد المخاطرة. حاولنا أن نرى إن كان بإمكانه أن يتحمّل لوقتٍ أطول لكن الإصابة كانت تُزعجه وفضّلنا أن نُخرجه".
 
وتابع: "أعتقد أنه لن يكون جاهزاً لخوض مباراة السبت (أمام دي سي يونايتد في الدوري)".
 
وغاب حامل لقب كأس العالم 2022 عن المباراة التي خسرها فريقه على ارضه أمام مونتريال 2-3، الأحد، في الدوري الأميركي، للراحة.
 
وسيلعب إنتر ميامي الذي يشارك لأوّل مرةٍ في المسابقة مع الفائز من مواجهة الإياب بين مونتيري المكسيكي وضيفه أف سي سينسيناتي الأميركي، بعد ان فاز الأوّل بهدفٍ دون رد ذهاباً.
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