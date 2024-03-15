living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رياض محرز يفاجئ الاتحاد الجزائري لكرة القدم بهذا القرار

15
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الخميس، أن قائد المنتخب الجزائري رياض محرز أبلغ الاتحاد المحلي لكرة القدم بعدم رغبته في خوض المباراتين الوديتين المقبلتين للجزائر.
 
ويخوض المنتخب الجزائري مباراتين وديتين أمام كل من بوليفيا (22 مارس) وجنوب إفريقيا (26 مارس).
 
وأوضحت "ليكيب" أن من المتوقع أن يغيب محرز عن القائمة الأولى لمدرب الجزائر الجديد فلاديمير بيتكوفيتش.
 
وتابعت: "بعد إقصائه مرة أخرى في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا، يعتقد أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما يفكر في مستقبله الدولي".
 
وربطت الصحيفة الفرنسية هذا القرار المفاجئ بالانتقادات الكبيرة، التي وجهت لرياض، خلال "كان 2023".
 
وكان لاعب الأهلي السعودي عاش نفس الوضع في يونيو 2022، بعد الإقصاء أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم.
 
وكان المدرب السابق للمنتخب الجزائري جمال بلماضي دافع عن رياض محرز خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية، حيث قال: "لا أريد لأحد أن ينسى أحد ما يستطيع رياض فعله.. لا تقتلوه مبكرا".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   