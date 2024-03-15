رياض محرز يفاجئ الاتحاد الجزائري لكرة القدم بهذا القرار

A + A -

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الخميس، أن قائد المنتخب الجزائري رياض محرز أبلغ الاتحاد المحلي لكرة القدم بعدم رغبته في خوض المباراتين الوديتين المقبلتين للجزائر.

ويخوض المنتخب الجزائري مباراتين وديتين أمام كل من بوليفيا (22 مارس) وجنوب إفريقيا (26 مارس).

وأوضحت "ليكيب" أن من المتوقع أن يغيب محرز عن القائمة الأولى لمدرب الجزائر الجديد فلاديمير بيتكوفيتش.

وتابعت: "بعد إقصائه مرة أخرى في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا، يعتقد أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما يفكر في مستقبله الدولي".

وربطت الصحيفة الفرنسية هذا القرار المفاجئ بالانتقادات الكبيرة، التي وجهت لرياض، خلال "كان 2023".

وكان لاعب الأهلي السعودي عاش نفس الوضع في يونيو 2022، بعد الإقصاء أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم.

وكان المدرب السابق للمنتخب الجزائري جمال بلماضي دافع عن رياض محرز خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية، حيث قال: "لا أريد لأحد أن ينسى أحد ما يستطيع رياض فعله.. لا تقتلوه مبكرا".