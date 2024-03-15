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يوروبا ليغ.. ميلان يمضي بجدارة نحو ربع النهائي

15
MARCH
2024
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أبقى أي سي ميلان الإيطالي على حظوظه بإحراز لقب هذا الموسم، وذلك بتأهله إلى الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم عن جدارة بفوزه على مضيفه سلافيا براغ التشيكي 3-1 في إياب ثمن النهائي.
 
وكان ميلان حسم لقاء الذهاب على أرضه 4-2، مما جعله في وضع مريح إلى حد ما في زيارته للعاصمة التشيكية براغ.
 
وبلغ بطل دوري الأبطال 7 مرات ربع نهائي المسابقة القارية الوحيدة التي يغيب لقبها عن خزائنه (إلى جانب المسابقة المستحدثة كونفرنس ليغ) لأول مرة منذ موسم 2001-2002 حين انتهى مشواره في نصف النهائي على يد بوروسيا دورتموند الألماني حين كانت تحت مسمى كأس الاتحاد الأوروبي.
 
وفقد ميلان الأمل بتحقيق أي لقب محلي، بعد ابتعاد غريمه إنتر ميلانو عنه في صدارة الدوري بـ16 نقطة كاملة، كما ودع "الروسونيري" بطولة كأس إيطاليا في وقت سابق.
 
وفي لندن، عوض وست هام الإنجليزي، بطل مسابقة كونفرنس ليغ، خسارته ذهابا في ألمانيا أمام فرايبورغ 0-1، بفوزه الكاسح على أرضه بخماسية نظيفة سجلها البرازيلي لوكاس باكيتا (9) وجارود بوين (32) وآرون كريسويل (52) والغاني محمد قدوس في الدقيقتين 77 بمجهود فردي رائع بدأه من قبل منتصف الملعب و85.
 
وحقق فريق المدرب الأسكتلندي ديفيد مويز فوزه الثالث على منافسه في هذه النسخة، بعدما فاز عليه مرتين في دور المجموعات 2-1 و2-0.
 
وفي مباراة خاطفة للأنفاس، تأهل مرسيليا الفرنسي رغم خسارته أمام مضيفه فياريال الإسباني بثلاثية لمواطنه إتيان كابو (32) والنروجي ألكسندر سورلوث (54) والبديل الكولومبي يرسون موسكيرا (85) مقابل هدف لجوناتان كلوس (4+90)، وذلك لفوزه ذهابا برباعية نظيفة على حساب فريق مدربه السابق مارسيلينو غارسيا تورال.
 
وبهدف لرافا سيلفا (66)، عاد بنفيكا البرتغالي من ملعب رينجرز الاسكتلندي ببطاقة ربع النهائي، بعدما اكتفى ذهابا بالتعادل بين جماهيره 2-2.
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