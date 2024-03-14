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القبض على عصابة للسطو على منازل نجوم الكرة.. هكذا خططوا

14
MARCH
2024
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ألقت الشرطة الإسبانية القبض على عصابة سطو استهدفت عقارات فاخرة في مدريد، من بينها منازل للاعبين بارزين في دوري كرة القدم، بحسب ما أعلنت الأربعاء.
 
وأوقف ستة متهمين بـ"ثماني عمليات سطو على المنازل منذ يوليو 2022"، بحسب بيان الشرطة.
 
وقالت مصادر من الشرطة إن من بين المنازل المستهدفة، منزل جناح ريال مدريد، البرازيلي الدولي رودريغو، بالإضافة إلى الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو لاعب رايو فايكانو.
 
ورفضت الكشف عما إذا كان المزيد من لاعبي كرة القدم متأثرين بهذه القضية.
 
طريقة اللصوص
 
وجاء في البيان أنه لتحديد أهدافهم "كان اللصوص يدققون في وسائل التواصل الاجتماعي، يدرسون صور وفيديوهات ينشرها اللاعبون وأصدقاؤهم وعائلاتهم من داخل تلك المنازل".
 
وأتاح لهم هذا الأمر تحديد الأشياء الثمينة ومكان وجودها، كما سهّلت عليهم وسائل التواصل الاجتماعي التعرف إلى توقيت وجود المالكين في المنزل.
 
وكانوا يزورون المواقع لإلقاء نظرة عليها من الخارج ولدراسة أنظمة الأمان المستخدمة وتحديد أفضل طريقة للدخول، قبل تنفيذ عمليتهم.
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