"ولو لبضع دقائق".. فرنسا تمنع إيقاف المباريات من أجل الإفطار

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تعود السلطات الفرنسية الرياضية لإثارة الجدل من جديد، حيث أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عدم إيقاف المباريات "بشكل قطعي" للسماح للاعبين الصائمين بالإفطار.

وأبلغ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الجهات المعنية من أندية وحكام، بقراره بعدم إيقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان، ولو لبضع دقائق، وهو القرار الذي أثار جدلا كبيرا.

وسيجد اللاعبون المسلمون الناشطون في الدوري الفرنسي أنفسهم، في مواقف حرجة مع الأندية التي ستُطالبهم بالإفطار خلال فترة التدريبات أو أثناء المباريات على أقل تقدير.

ويترقب المتابعين موقف أمين غويري وسعيد بن رحمة مهاجمي منتخب الجزائر، اللذين عُرفا بتمسكهما بالصيام رغم كل الضغوطات، ومثلهما النجم الأردني موسى التعمري لاعب مونبيلييه.