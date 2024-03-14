إنجاز لم يتحقق منذ 3 سنوات..دورتموند لربع نهائي دوري الأبطال

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أحرز جيدون سانشو لاعب بروسيا دورتموند هدفا في الدقيقة الثالثة وأضاف ماركو ريوس هدفا آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقودا فريقهما للفوز 2-صفر على أيندهوفن يوم الأربعاء والتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد انتصار الفريق 3-1 في مجموع المباراتين.

وحجز فريق المدرب إدين ترزيتش مقعده إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2021، في حين وصل أيندهوفن إلى هذا الدور للمرة الاخيرة في موسم 2006-2007، قبل أن يخسر أمام ليفربول الإنجليزي في طريق الاخير لاحراز اللقب.

وأطلق سانشو، المعار من مانشستر يونايتد، تسديدته من بين ساقي أحد لاعبي أيندهوفن لترتطم بالقائم ليسجل هدفه الثاني في مباراتين.

وتحسن أداء أيندهوفن بعد الاستراحة وأطلق البديل هيرفينغ لوزانو تسديدة صاروخية في القائم من 25 مترا في الدقيقة 52.

وراوغ يوهان باكايوكو بعد ذلك المدافع ماتس هوملز لكنه لم يتمكن من التغلب على غريغور كوبيل حارس دورتموند في الدقيقة 70.

وحصل دورتموند على فرصة عبر نيكلاس فولكروغ في الدقيقة 77 لكن ريوس فعلها بشكل أفضل في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن اقترب أيندهوفن من التسجيل عبر لوك دي يونغ.