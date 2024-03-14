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أتلتيكو يطيح بإنتر ميلان ويبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

14
MARCH
2024
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قلب أتلتيكو مدريد الإسباني الطاولة على ضيفه إنتر الإيطالي وتأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه عليه بركلات الترجيح 3-2 (الوقتان الأصلي والاضافي 2-1).
 
وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز إنتر على أرضه في سان سيرو 1-0.
 
وسجّل هدفي أتلتيكو الفرنسي أنطوان غريزمان (35) والبديل الهولندي ممفيس ديباي (87)، وهدف إنتر فيديريكو ديماركو (33).
 
وفي ركلات الترجيح، أهدر التشيلي أليكسيس سانشيز والهولندي ديفي كلاسن والقائد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لإنتر وصيف المسابقة، في حين فشل ساوول نيغيس في ترجمة ركلته من جانب أتلتيكو.
 
وتألق غريزمان (32 عاما) والذي دفع به المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني أساسيا في مباراته الأولى منذ عودته إلى الملاعب جراء تعرضه لالتواء في كاحله على ملعب سان سيرو في 20 فبراير الماضي خلال لقاء الذهاب، فغاب عن أربع مباريات لم يفز فيها "كولتشنيروس" سوى مرة يتيمة.
 
وبدوره، عاد المهاجم مارتينيز إلى تشكيلة "نيراتزوري" بعدما فضّل مدرّبه سيموني إنزاغي إراحته في الفوز على بولونيا 1-0 في الدوري.
 
وشكّل أتلتيكو خطورة على مرمى إنتر عن طريق البرازيلي صامويل دياش لينو الذي تقدم على الجهة اليسرى وسدّد كرة أبعدها الحارس السويسري يان سومر (5).
 
وردّ إنتر بمحاولتين للهولندي دنزل دمفريس فسدد كرة تصدى لها الحارس السلوفيني يان أوبلاك، قبل أن يتابعها بجانب المرمى (13).
 
ونجح إنتر في افتتاح التسجيل إثر تمريرة خلفية من نيكولو باريلا إلى ديماركو الذي سدد من مسافة قريبة في أعلى المرمى (33).
 
ولم يدم تقدم إنتر سوى دقيقتين، حيث تمكن العائد غريزمان المنفرد من إثبات علو كعبه مرة أخرى بتسجيله هدف التعادل (35)، وهو الهدف الـ 176 للمهاجم الفرنسي مع أتلتيكو ليعزّز رقمه القياسي كأفضل هدّاف في تاريخ النادي.
 
وواصل أتلتيكو ضغطه بحثا عن هدف ثان، فأهدر ألفارو موراتا فرصة إثر تمريرة عرضية من الأرجنتيني رودريغو دي بول (60)، وردّ مهاجم إنتر الفرنسي ماركوس تورام بالمثل بعد أن تهيأت له كرة أمام المرمى لكنّ تسديدته علت العارضة (76).
 
وحظي أتلتيكو بفرصة أخرى من البديل ديباي الذي حاول الاستدارة على نفسه من مسافة قريبة من المرمى والتسديد، لكنّ البديل ماتيو دارميان كان الأقرب لإبعادها (80)، قبل أن يهدر باريلا فرصة محققة من انفرادية بعد تمريرة من مارتينيز (84).
 
وأصاب ديباي العارضة قبل أن يفك شيفرة الدفاع الإيطالي إثر هجمة منسقة تمكن فيها القائد كوكي من فتح ثغرة ممررا كرة متقنة للهولندي الذي سددها في مرمى الحارس سومر (87).
 
وأهدر البديل الارجنتيني أنخل كوريا فرصة كانت كفيلة بفوز أتلتيكو قبل اللجوء إلى الوقتين الاضافيين، إثر تمريرة رائعة من غريزمان لكنّ كرته علت المرمى بشكل غريب (90+3).
 
وتبادل الفريقان الهجمات في الوقتين الإضافيين، إلا أن أيا منهما لم يتمكن من تسجيل الهدف الحاسم ليحتكمان إلى ركلات الترجيح. 
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