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بعد "إصابة يناير".. كلوب يتحدث عن مدى جاهزية محمد صلاح

14
MARCH
2024
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أعلن يورغن كلوب مدرب ليفربول، الأربعاء، أن محمد صلاح هداف الفريق المتصدر للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم جاهز للعب أساسيا بعد فترة من عدم بدء المباريات بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
 
وتعرض صلاح لإصابة منعته من استكمال كأس الأمم الإفريقية مع مصر في يناير، وغاب لفترة عن فريقه الإنجليزي قبل أن يشارك من على مقاعد البدلاء في التعادل 1-1 مع مانشستر سيتي، الأحد الماضي.
 
وقال كلوب إن صلاح، الذي شارك من مقاعد البدلاء في آخر مباراتين، جاهز للمشاركة بشكل أساسي للمرة الأولى مع ليفربول منذ فبراير الماضي.
 
وأبلغ كلوب الصحفيين: "لست متأكدا من قدرته على المشاركة في 90 دقيقة لكنه جاهز للعب منذ البداية... كان بإمكانه البدء أساسيا في المباراة الماضية. لكنني لست متأكدا من عدد دقائق مشاركته. هذا ما يحدث حين يعود أي لاعب من الإصابة".
 
ووصف كلوب عودة مايكل إدواردز المدير الرياضي السابق للنادي للعمل مديرا تنفيذيا لعمليات كرة القدم بالأخبار "العظيمة".
 
وعمل إدواردز مع كلوب حين فاز ليفربول بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز في العام التالي.
 
وقال كلوب، الذي سيغادر منصبه نهاية هذا الموسم: "أنا سعيد حقا... قلت عدة مرات إنني أريد رؤية النادي في أفضل مكان ممكن بعد رحيلي. كل شيء أستطيع فعله أثناء وجودي هنا سأفعله. بعد ذلك سيقوم الناس بما عليهم فعله. أعتقد أن هذا هو الحل المثالي (للموقف)".
 
ويستضيف ليفربول منافسه سبارتا براغ في إياب دور الستة عشر للدوري الأوروبي، الخميس، بعدما تفوق 5-1 في مباراة الذهاب. كما سيحل ضيفا على مانشستر يونايتد في دور الثمانية لكاس الاتحاد الإنجليزي، الأحد المقبل.
 
وقال كلوب: "نحتاج لمن هم أفضل جاهزية في المباراة. علينا الحفاظ على الزخم ومواصلة التقدم. وألا نفكر في مباراة الأحد المقبل حتى لو كانت على ملعب مانشستر يونايتد".
 
وتابع: "أعتقد فقط أن براج يريد وضع الأمور في نصابها الصحيح. علينا لعب مباراة كرة قدم جيدة لأنها على ملعبنا... علينا أن نفوز بهذه المسابقة (الدوري الأوروبي) وهو ما يتطلب أن نتقدم فيها بقدر الإمكان".
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