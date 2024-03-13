"اي كلام عن تجنٍ وافتراء على نوادي كسروان هو محض افتراء"...إدارة نادي الاندلس تستنكر الحملة التي يتعرض لها اتحاد السلة

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جاءنا من نادي الاندلس العقيبة البيان الآتي:

ردًا على الحملة المغرضة التي يتعرض لها الاتحاد اللبناني لكرة السلة، وإحقاقًا للحق، تؤكد إدارة نادي الاندلس العقيبة إستنكارها الشديد لهذه الحملة الكاذبة التي تعتبرها افتراءً وتجنٍ، خصوصًا ان الاتحاد اللبناني لكرة السلة بشخص رئيسه اكرم حلبي وكل الاعضاء يقف إلى جانب جميع الاندية اللبنانية وخصوصًا اندية كسروان.

وللتذكير فإن ناديي الاندلس العقيبة وحراجل صعدا إلى مصاف اندية الدرجة الثانية، كما صعد نادي الاتحاد ميروبا إلى مصاف اندية الدرجة الاولى، كما حل الاندلس ثالثًا.

إن اي كلام عن تجنٍ وافتراء على نوادي كسروان هو محض افتراء ولمآرب ومصالح شخصية لا تمت إلى الرياضة بصلة.