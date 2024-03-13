وقالت مصادر من الشرطة إن من بين المنازل المستهدفة، منزل جناح ريال مدريد، البرازيلي الدولي رودريغو، بالإضافة إلى الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو لاعب رايو فايكانو.

ورفضت الكشف عما إذا كان المزيد من لاعبي كرة القدم متأثرين بهذه القضية.