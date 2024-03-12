إقالة مرتقبة!.. أول رد من لويس كاسترو بعد كارثة النصر الآسيوية

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علق البرتغالي لويس كاسترو، مدرب نادي النصر السعودي، على إمكانية "إقالته" من منصبه، بعد توديع دوري أبطال آسيا 2023-2024، بشكل رسمي.

وخرج الفريق السعودي من بطولة دوري أبطال آسيا من دور ربع النهائي، عقب الهزيمة 1-3 أمام العين الإماراتي بركلات الترجيح، إثر التعادل بأربعة أهداف لمثلهم في نتيجة الذهاب والإياب.

وصرح قال كاسترو في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الإياب: "أتواجد في النصر من أجل العمل وتطوير اللاعبين وبناء فريق للمستقبل، وليس من أجل النتائج فقط".

وأعرب المدير الفني البرتغالي، عن رضاه التام عن عمله داخل قلعة العالمي، معتبرا أن نجوم الفريق الأول لكرة القدم، سيؤكدون هذا الأمر للإعلاميين، إذا تم سؤالهم عن ذلك.

وشدد لويس كاسترو، على أنه طوال مسيرته التدريبية التي تمتد لـ27 عام، لم تتم إقالته أو قدم استقالته من أي فريق، لأن من يعمل معه يعرف كم هو مجتهد.

ووجه كاسترو، رسالة حاسمة للجميع، بالقول: "لا أخاف من الإقالة.. أكثر ما يحزنني اليوم، هو عدم إسعاد جماهير النصر، بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا".

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية، فإنه للمرة الثانية يودع النصر دوري أبطال آسيا، بركلات الترجيح بعد 2020 ضد بيرسيبوليس.

وينتظر العين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، الفائز من موقعة اتحاد جدة، والهلال المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء.