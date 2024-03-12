قبل فوات الأوان.. ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح

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أفاد موقع "فوتبول إنسايدر"، في تقرير له اليوم الاثنين، بأن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، حدد سعر بيع نجمه المصري محمد صلاح، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد محمد صلاح (31 عاما) مع ليفربول صيف 2025، وسط أنباء متزايدة حول إمكانية رحيله في الصيف المقبل.

وارتبط اسم "الفرعون" المصري في الصيف الماضي، بالانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، لكن لم تحسم الصفقة للعميد.

وبحسب موقع "فوتبول إنسايدر"، فإن ليفربول لن يقبل بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن خدمات نجمه محمد صلاح.

ويدرك ليفربول أن المغريات المالية المقدمة لمهاجمه المصري، ستكون عائقا كبيرا أمام مسألة تجديد عقده مع الفريق الإنجليزي.

وأشار الموقع إلى أن: "ليفربول يفكر في كيفية تحقيق استفادة مالية من وراء بيع صلاح، خشية رحيله بالمجان في صيف 2025".