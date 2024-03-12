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بطولة إنديان ويلز.. الخاسر المحظوظ يصعق جوكوفيتش

12
MARCH
2024
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مني المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش بهزيمة مفاجئة 6-4 و3-6 و6-3 أمام لوكا ناردي، الخاسر المحظوظ بالدور الثالث لبطولة إنديان ويلز للتنس أمس الاثنين في انتصار وصفه اللاعب الإيطالي بأنه "معجزة".
 
وخاض ناردي، الذي نشأ على عشق جوكوفيتش ويحتل المركز 123 عالميا، مباراة حياته ليهزم اللاعب الصربي وألقى بمضربه على الأرض ووضع يديه على وجهه بعد أن أطلق ضربة إرسال ساحقة ليحسم الفوز.
 
وأنهت الهزيمة سعي جوكوفيتش لإحراز لقبه السادس في رقم قياسي بالبطولة المقامة في صحراء كاليفورنيا.
 
وقال ناردي، الذي خسر أمام ديفيد جوفين في التصفيات يوم الثلاثاء الماضي وشارك في القرعة الرئيسية بعد انسحاب الأرجنتيني توماس مارتن إتشيبيري للإصابة، "إنها معجزة"، بحسب رويترز.
 
وقال ناردي، البالغ من العمر 20 عاما، عقب نهاية المباراة "قبل هذه الأمسية لم يكن أحد يعلم بي. آمل أن يكون الجمهور قد استمتع بالمباراة، أنا سعيد جدا بهذا الفوز"، وفقا لفرانس برس.
 
وتابع الشاب الإيطالي عن أسباب فوزه "لا أعرف.. أعتقد أنّها أعجوبة.. أنا لاعب مصنّف خارج المئة في العالم والآن هزمت نوفاك.. جنون، جنون".
 
 من جهته، قال جوكوفيتش عن ناردي "لقد دخل كخاسر محظوظ في القرعة الرئيسة، لذلك لم يكن لديه ما يخسره".
 
وأردف "لقد استحق الفوز. لقد فوجئت أكثر بمستواي. كان مستواي سيئًا بالفعل. هذا كل شيء، هذان الأمران معًا - لقد مرّ بيوم رائع، وأنا واجهت يومًا سيئًا حقًا".
 
وحلق ناردي تحت الأضواء في الملعب الرئيسي وجذب جوكوفيتش نحو الشبكة بكرة قصيرة ثم أطلق ضربة أمامية ليكسر إرسال اللاعب الصربي مبكرا ويتقدم 3-2.
 
وكان جوكوفيتش بعيدا عن أفضل مستوياته، وأرسل اللاعب الحائز على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى ضربة في الشبكة ليمنح ناردي المجموعة الأولى.
 
وكسر المصنف الأول إرسال ناردي مرتين في المجموعة الثانية وأدرك التعادل 1-1 في المجموعات لكن منافسه، الذي كان لديه ملصق لصورة جوكوفيتش على الحائط أثناء نشأته، رفض التراجع.
 
وأرسل ناردي ضربة خلفية لم يتمكن جوكوفيتش من ردها في كسر حاسم للإرسال ليتقدم 4-2 في المجموعة الفاصلة قبل أن يحقق المفاجأة.
 
وسيواجه ناردي بعد ذلك الأميركي تومي بول.
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