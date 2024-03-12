"من جميع الزوايا".. كلوب يعلق على "خطأ فادح" في مباراة سيتي

A + A -

أبدى المدير الفني لليفربول يورغن كلوب اعتراضه على قرار الحكم بعدم احتساب ركلة حزاء، في الثواني الأخيرة من لقاء قمة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي.

وطالب ليفربول بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد تدخل متهور من جيريمي دوكو على أليكسيس ماك أليستير داخل منطقة الجزاء.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن حذاء دوكو اصطدم بصدر اللاعب الأرجنتيني بشكل واضح ومباشر.

وقال كلوب عقب اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1: "هي ركلة جزاء بنسبة 100 بالمئة. سيجدون تفسيرا للموقف. كان خطأ بنسبة 100 بالمئة لو شاهدتها من جميع زوايا الملعب، وربما يتطلب الأمر بطاقة صفراء".

وأضاف المدرب الألماني: "كان جميع من يحملون أجهزة كمبيوتر لوحي يقولون: رائع، كانت اللعبة واضحة".

لكن طاقم التحكيم رفض احتساب القرار، ولم يطلب حكم الفيديو المساعد (الفار) من الحكم إلقاء نظرة ثانية على الواقعة على الشاشة الجانبية في الملعب.

وأحرز ماك أليستير هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني، ليمنح ليفربول نقطة التعادل أمام ضيفه مانشستر سيتي 1-1، في المباراة المثيرة، وهو ما ترك أرسنال في صدارة الترتيب.

ويحتل ليفربول المركز الثاني، لكنه يتساوي برصيد 64 نقطة مع أرسنال، مع تبقي 10 مباريات في صراع ثلاثي مثير على اللقب.

ويحتل سيتي، حامل اللقب الذي لم يخسر في 21 مباراة بجميع المسابقات، المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

وكان أرسنال صعد إلى القمة بفوزه 2-1 على برنتفورد، السبت.