living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المغرب يربح معركة نجم ريال مدريد

11
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حسم إبراهيم دياز نجم ريال مدريد، مساء الأحد، شأن تمثيل منتخب المغرب أو منتخب إسبانيا، خلال الفترة المقبلة.
 
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن قرار دياز أنهى احتمالية استدعائه لتمثيل منتخب إسبانيا، تحت قيادة لويس دي لا فوينتي.
 
وتابعت "دياز المولود في مالغا، ويحظى بأصول مغربية من جدته لأبيه، فضل اللعب لأسود الأطلس على حساب الماتادور".
 
وكانت تقارير صحفية زعمت بأن وليد الركراكي مدرب المغرب كان على تواصل دائم مع دياز لإقناعه بتمثيل أسود الأطلس، بداية من الشهر الجاري.
 
وذكر الصحفي فابريزيو رومانو خبير الانتقالات، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن دياز سيلعب للمغرب وليس لإسبانيا.
 
وتابع رومانو: "تم اتخاذ القرار، ومن المتوقع أن يصبح رسميا في أقرب وقت، وتم إبلاغ الاتحاد المغربي الليلة".
 
وتواصل دياز في وقت سابق، مع أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، ونجح الأخير في إقناع لاعب الميرنغي، بتمثيل المغرب.
 
وشارك دياز في مباراة واحدة بقميص منتخب إسبانيا، وكان ذلك في مباراة ودية أمام ليتوانيا قبل يورو 2020، وبذلك فإنه لديه إمكانية تغيير جنسيته الرياضية للمغرب.
 
وسجل اللاعب البالغ 24 عاما، 4 أهداف بالدوري الإسباني مع ريال مدريد هذا الموسم، بالإضافة إلى هدفين في دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفا بكأس ملك إسبانيا ومثله في كأس السوبر، بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة.
 
وسيواجه منتخب المغرب نظيريه أنغولا وموريتانيا وديا في 22 و26 مارس الحالي، ثم يلعب ضد زامبيا وجمهورية الكونغو في يونيو المقبل مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026.
 
يذكر أن بطولة كأس إفريقيا 2025 ستقام في المغرب، كما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030 بشكل مشترك في المغرب والبرتغال وإسبانيا.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   