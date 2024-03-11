عرض روسي صادم لبوغبا من أجل استكمال مسيرته

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تلقى الفرنسي بول بوغبا نجم يوفنتوس الإيطالي عرضا صادما بعد تعرضه للإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب تعاطي المنشطات.

وقضت محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية، الشهر الماضي، بإيقاف بوغبا 4 سنوات، بعد ثبوت وجود معدلات عالية من هرمون "التستوستيرون" في عينته.

جاء ذلك، نتيجة التحليل الذي خضع له النجم الفرنسي عقب مباراة فاز فيها يوفنتوس 3-0 على أودينيزي، في افتتاح الدوري الإيطالي يوم 20 أغسطس الماضي، وقرر اللاعب الاستئناف على العقوبة.

وبحسب شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن بوغبا تلقى عرضا من أحد الأندية الروسية المغمورة، ويدعى "بروك بويز" في الدوري الإعلامي الروسي لكرة القدم.

وأوضحت أن هذه المسابقة لا تتبع الاتحاد الروسي أو الفيفا، وبالتالي فإن العقوبة المفروضة على اللاعب لن يكون لها أي تأثير، حال انضمامه.

ويجمع الدوري الإعلامي فرقا مكونة من أصحاب النفوذ والمشاهير ويحقق نجاحا كبيرا في روسيا، مع جذب ملايين المشجعين.

وأوضحت "توتو سبورت" أن النادي أرسل خطابا إلى بوغبا ووكيلته رافاييلا بيمنتا، ليعرض ضمه براتب قدره 1500 دولار شهريا وبعض المزايا، منها إقامة "فاخرة" في أودينتسوفو، غير مشتركة مع لاعبين آخرين.

ومع ذلك، رفض بوغبا العرض الروسي، حيث يحتاج إلى بعض الوقت لاستيعاب أنه لن يتمكن من ممارسة كرة القدم حتى عام 2027.

ويرتبط بوغبا البالغ 30 عاما، بعقد مع يوفنتوس حتى 30 يونيو 2026، وهناك اتجاه داخل النادي الإيطالي لفسخ التعاقد بعد عقوبة الإيقاف.