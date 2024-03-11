كشف أسباب استبعاد محمد صلاح من منتخب مصر

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كشف مدير منتخب مصر إبراهيم حسن، الأحد، أسباب خروج نجم ليفربول محمد صلاح من قائمة الفراعنة لمعسكر مارس الجاري.

وأعلن المدير الفني للفراعنة حسام حسن قائمة منتخب مصر للتجمع الأول تحت قيادته، في مارس الجاري، والتي شهدت استبعاد القائد محمد صلاح.

وقال حسن خلال مؤتمر صحفي: "الاستبعاد جاء بناء على طلب صلاح وطلب ناديه لأنه يرى من الأفضل عدم وجوده بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة".

وأضاف: "حدث تواصل بين النادي واتحاد الكرة، ولا يمكن ضم أحد بدون رغبة منه".

وتابع: "صلاح قائد المنتخب وقيمته كبيرة جدا ووجوده معنا سيضيف قوة للفريق بكل تأكيد، كنا نتمنى وجوده، لكن لا نريد أن نقف في طريقه للعودة بشكل تدريجي للعب مع ناديه، هذه هي الصورة الكاملة".

وجاء الاستبعاد بعدما أرسل ليفربول مطلع الأسبوع الماضي خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة المصري يطلب فيه إعفاء صلاح من الانضمام للمنتخب لعدم الجاهزية الطبية.

وشارك صلاح كبديل في ربع الساعة الأخير من مباراة فريقه، الخميس، أمام مضيفه سبارتا براغ التشيكي (5-1) في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ومنذ إصابته في الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية في يناير الماضي، خاض صلاح 47 دقيقة فقط مع ليفربول في 17 فبراير ضد برنتفورد (4-1 في الدوري الممتاز) حين سجل هدفاً مع تمريرة حاسمة، قبل أن يغيب مجدداً حتى مباراة الخميس في "يوروبا ليغ".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا في الإمارات خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، على أن يلعب ودية أخرى أمام تونس أو كرواتيا.

واختار حسام حسن 25 لاعبا للانضمام إلى منتخب مصر في المعسكر، حيث شهدت عددا من الوجوه الجديدة مثل حارس الأهلي مصطفى شوبير ومهاجم المصري محمد الشامي ومهاجم مودرن فيوتشر أحمد عاطف، فيما عاد محمد عواد لقائمة المنتخب بعد غياب طويل.