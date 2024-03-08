تزلج: النتائج الكاملة لسباق فئة الصيصان

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نظّم الإتحاد اللبناني للتزلج و البياتلون سباقاً في التعرج الطويل لفئة الصيصان في "المزار سكي ريزورت"(كفردبيان) بمشاركة 80 متزلج ومتزلجة من جميع مدارس التزلج والأندية الإتحادية بوجود اهاليهم وفي جو ملييء بالفرح والتشجيع لهذه الفئة العمرية والتي تعتبر مستقبل رياضة التزلج في لبنان.

إن هذه المسابقات ينظمها الإتحاد اللبناني للتزلج لأنها تساهم في تطوير مستوى واداء الأولاد وتحضيرهم للمشاركة في البطولات الرسمية والمعترف بها دولياً وقد جاءت النتائج على الشكل التالي:

* مواليد 2012-2013 -إناث:

- المركز الأول: ايلا اسطفان 43.43ثانية (نادي فاريا سبورتينغ)

- المركز الثاني: ماريا قرباني 43.52ث (نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب)

- المركز الثالث:ريا كيروز 44.66 ث (نادي الأرز الرياضي)

- المركز الرابع: جيا شرفان 45.06ث (نادي فاريا مزار)

- المركز الخامس: ساشا رومانوس 47.36 ث (نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب)

* مواليد 2012-2013 ذكور:

- المركز الأول: كريس فرديسي 41.53 ث(نادي فاريا سبورتنغ)

- المركز الثاني: كارل دبانه 41.6ث (نادي فاريا مزار)

- المركز الثالث: ميكاييل طربيه ث(نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب)

- المركز الرابع: دييغو أنطونيو دياب44.46 ث(نادي داون هيلز)

- المركز الخامس: رامي كيروز 45.04 ث(نادي الأرز الرياضي)

* مواليد (2014-2015) إناث:

- المركز الأول:جايمي عقيقي 45.61 ث(نادي باراماونت توين-كفردبيان)

- المركز الثاني: كارن قنبار 49.02ث (نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب)

- المركز الثالث: ليتيسيا ماما 49.82 ث(نادي الشباب -فاريا)

-المركز الرابع: زوي لحام52.5 ث(نادي فاريا سبورتينغ)

-المركز الخامس: ايما زغيب 53.43 ث(نادي فاريا سبورتينغ)

* مواليد (2014-2014) ذكور:

- المركز الأول: كارل خليل 46.66 ث(نادي الشباب -فاريا)

- المركز الثاني: جوزيف نصر 48.12ث(نادي ماونت سيدرز)

- المركز الثالث: حنا مكاري 49.15 ث(نادي الأرز الرياضي)

-المركز الرابع:ماهر بيضون 51.27ث (نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب)

-المركز الخامس: بيار غنام 51.3 ث(نادي فاريا سبورتينغ)

أشرف على السباق اللجنة الفنية في الاتحاد اللبناني للتزلج والبياتلون.

وفي نهاية السباقات وزع رئيس الاتحاد فريدي كيروز وأعضاء الإتحاد ورؤساء الأندية ومسؤولو محطة التزلج الميداليات على الفائزين

والفائزات.