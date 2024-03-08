دورة صقل لحكام التايكواندو بمشاركة 115 حكم

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نظّم الاتحاد اللبناني للتايكواندو دورة صقل للحكام الدوليين و الاتحاديين و تخريج حكام جدد في القتال الحر على مدى يومين في القاعة المقفلة لنادي المون لاسال (عين سعادة).و تخطى عدد المشاركين بين ذكور و اناث ال ١١٥ .حضر الدورة الغراند ماستر جو خوري ممثلاً رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفة ،الغراند ماستر الكوري سون اوه بارك مبعوث الكوكيوان في لبنان، الغراند ماستر انطوان سعد رئيس نادي الاشرفية، الغراند ماستر جورج مخول نائب رئيس لجنة الامتحانات، الغراند ماستر ايلي ايليا مدرب المنتخبات الوطنية والمدرب الماستر فرزاد عبداللهي و الغراند ماستر سليم غنيمة مسؤول نادي المطيلب كاونتري كلوب و الماستر المحامي جو قبطي مستشار رئيس الاتحاد. كما حضر يغيا يسريان المسؤول التقني و الانظمة الالكترونية في الاتحاد .

حاضر في الدورة الغراند ماستر دانيال خوراسانجيان الحكم الأولمبي و المحاضر الدولي عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الدولي، رئيس لجنة حكام القتال في لبنان و مسؤول الحكام الدوليين و رؤساء حكام المحافظات في فرنسا. بداية النشيد الوطني ثم كلمة رئيس الاتحاد الدكتور ظريفة القاها الغراند ماستر خوري رحب خلالها بالمشاركين و نوّه بنتائج الحكام الدوليين في المحافل الدولية و ادائهم المميز حيث توج مؤخرا بجائزة افضل حكم الحكم الدولي الكسندرا زيدان في البطولة العربية و الماستر الحكم الدولي نسب حسن و سهى القزي في بطولة اسيا و كأس الرئيس الدولي في ايران.

وخلال الدورة ،شرح خوراسانجيان التفاصيل المتعلقة بقوانين القتال و الامثلة الحية لجميع الحالات الممكنة وتمارين خاصة لادارة المباريات و التنقيط و شرح مفصل للفيديو ريبلاي و دور كل حكم خلال المباراة. كما خضع المشاركون لتمارين خاصة بحركات و اشارات التحكيم ثم لامتحان خطي و تطبيقي وامتحان تنقيط و امتحان فيديو ريبلاي و ادارة مباراة و صنفت الامتحانات بالأصعب في تاريخ التايكواندو في لبنان. و اختتمت الدورة بكلمة لمحاضر الدورة خوراسانجيان شكر فيها الاتحاد برئاسة الدكتور حبيب ظريفة على ايلائه السلك التحكيمي الأهمية الكبيرة .

كما شكر المشاركين على جهودهم الجبارة و الانضباط العالي طوال فترة الدورة .و تم اختيار افضل اربعة حكام و تكريمهم بجائزة افضل أداء و هم سيلين شبير من كومبات ارينا، ريا شولي من نادي المون لاسال، طوني صعوب من نادي الانترانيك و خير الدين فرج من نادي اللواء. و اتصل الدكتور ظريفة بخوراسانجيان و هنأه على نجاح الدورة واشاد بمستواها العالي والتنظيم العالي المستوى على غرار دورات الاتحاد الدولي .