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هل ينضم صلاح للدوري السعودي هذا الصيف؟.. مدير العمليات في دوري "روشن" يجيب

8
MARCH
2024
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أكد المدير التنفيذي للعمليات في رابطة الدوري السعودي، الكولومبي كارلو نهرا عن رغبته في التعاقد مع نجم نادي ليفربول محمد صلاح وغيرهم من النجوم خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
 
وقال كارلو نهرا عن التعاقد مع صلاح في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" على هامش تواجده في قمة "Bloomberg Power Players" التي أقيمت في جدة يوم الخميس: "خطة استقطاب النجوم جزء أساسي في استراتيجية رابطة الدوري، الأمر ليس دوما تحت سيطرتنا بالطبع، لكننا نتابع أي لاعب متاح في السوق وفريق العمل المختص بهذا الشأن يدخل المفاوضات ويبدأ الحديث معه".
 
 
وأوضح: "نسعى أن يكون الدوري السعودي للمحترفين مميزا على مستوى العالم وفق خطة طويلة المدى، وبفضل الدعم الموجود نستطيع أن نسير وفق الخطة التي نستهدفها".
 
وواصل المدير التنفيذي للعمليات في رابطة الدوري السعودي: "استضافة وتنظيم البطولات في السعودية شيء يجب أن نفخر به ويمنحنا الطموح نحو الأمام".
 
وختم كارلو نهرا: "نحن نتعلم من أوروبا بحكم تطور كرة القدم ولا نريد تقليدهم فقط وأن نصبح أوروبا أخرى، ما نريده هو أن نقدم منتجا أفضل ومستقرا في كرة القدم".
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