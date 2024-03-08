اتهام مبابي بالخيانة

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يتعرض الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان لاتهامات بالخيانة داخل "حديقة الأمراء".

وكان مبابي أشار إلى أنه سوف يرحل عن صفوف النادي الباريسي الصيف المقبل ولن يجدد عقده مع الفريق ويخطط للرحيل مجانا.

وقال مصدر لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لا يمكن أن تقول لا لناصر الخليفي. إنه عادة ما يحصل على ما يريده عندما يرغب في ذلك".

وأضاف: "إن رفض مبابي لطلب الخليفي يعتبر إهانة وخيانة من وجهة نظره".

وقالت العديد من التقارير إن مبابي لديه اتفاق بالفعل مع ريال مدريد، وسينتقل إلى صفوفه بعقد يمتد حتى 2029.

وكشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ينتظر الحصول على مبلغ مالي كبير من مبابي وذلك مقابل رحيله المتوقع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ليكيب" فإنه من المتوقع أن يحصل النادي الباريسي عن نسبة من مكافأة الانتقال التي سيحصل عليها اللاعب من ريال مدريد، وذلك حتى لا يتضرر النادي الفرنسي ماديا بعد رحيل هدافه التاريخي.

وكان كيليان أبلغ إدارة النادي الباريسي أنه سوف يتنازل عن 80 مليون يورو من مكافأة الولاء في أغسطس الماضي، لكن سان جيرمان يطمح لما هو أكثر من ذلك، مع رحيل اللاعب المجاني.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة باريس تتوقع أن يتخلى مبابي عن نسبة مئوية من مكافأة انتقاله إلى ريال مدريد، وقد يتراوح الرقم بين 100 و150 مليون يورو.