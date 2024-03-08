زوجة نجم الأرجنتين تهدد بفضح أسرار أبطال العالم بعد بيع الميدالية

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وجد لاعب منتخب الأرجنتين قميصه وميداليته في كأس العالم "قطر 2022" خارج حوزته، بسبب زوجته التي دخلت معه في مشاكل شخصية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن يسيكا فرياس، زوجة إيزيكويل بالاسيوس، نجم باير ليفركوزن، أعلنت بيع قميص اللاعب، الذي شارك به في نهائي مونديال قطر.

وأفصحت أيضا عن منحها الميدالية الذهبية الخاصة بزوجها لنفس المشتري، لتجرده من أفضل ذكرياته على مدار مسيرته الاحترافية.

وقالت زوجة صاحب الـ24 عاما لشبكة "El Trece" الأرجنتينية، إنها اضطرت لبيع تذكارات كأس العالم بعدما توقف بالاسيوس عن الإنفاق عليها.

وأوضحت أن "بالاسيوس لا يريد تسديد ثمن الشقة الواقعة في شمال بوينس آيرس، لأنه لا يعرف ما إذا كانت ستكون ملكه أم لا".

ودخل الثنائي في نزاع منذ أبريل 2023، ليقررا الإنفصال، مما دفعها لبيع بعض ممتلكات اللاعب لتسديد بعض الديون، حسب زعمها.

وقالت فرياس أن لديها معلومات من شأنها أن تهز المنتخب المتوج بطلا للعالم، لكنها أضافت: "من المناسب أن أبقى صامتة.. هناك أشياء أعرفها عن المنتخب ولم أقلها".