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مبابي يعترف بوجود "مشاكل كثيرة" في باريس سان جرمان

7
MARCH
2024
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أكد نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي أن "لا مشكلة" لديه مع مدربه الإسباني لويس إنريكي، رغم اعترافه بوجود مشاكل في الفريق، ذلك بعد أن سجل ثنائية قادت فريقه للفوز على ريال سوسيداد الإسباني 2-1 والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.
 
وحمل مبابي شارة القائد، وافتتح التسجيل بعد مرور ربع ساعة في سان سيباستيان، قبل أن يضيف الثاني في الشوط الثاني.
 
وحسم سان جرمان اللقاء 2-1، ليحجز مكانا له في الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2021، بالفوز 4-1 في مجموع المباراتين.
 
وقال مبابي لمراسل "كانال بلاس": "الأمور جيدة. ليس هناك من مشكلة معه، حتى لو كان الناس يظنون أن هناك مشكلة. لديّ مشاكل كثيرة لكن المدرب ليس واحدا منها".
 
 وبدأ ابن الخامسة والعشرين على مقاعد البدلاء ضد نانت في 17 فبراير الماضي (2-0)، واستبدل بعد ساعة ضد رين (1-1) الأسبوع الماضي، ثم في استراحة الشوطين الجمعة في موناكو، حيث بدأ النجم الفرنسي مسيرته.
 
وجاءت هذه السلسلة في المباريات الثلاث الأخيرة بعد إبلاغ مبابي مسؤولي فريق العاصمة رحيله الصيف المقبل، بعد 7 سنوات أمضاها في ملعب "بارك دي برنس".
 
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مبابي قوله: "نحن سعداء جدا ببلوغ الدور ربع النهائي. ليست لدي أي رسالة بشكل خاص. أريد دائما أن ألعب في دوري الأبطال. إنها مسابقة مهمة جدا. وأحاول دائما التأدية جيدا. أحيانا هذا ما يحصل وأحيانا لا، لكنني لن أكون أبدا لاعبا يختفي".
 
وقال إنريكي عقب اللقاء: "نحن راضون وسعداء. لعبنا بشكل جيد جدا وأوقفنا ريال سوسيداد من العودة إلى المواجهة".
 
وعن مبابي، أضاف المدرب الإسباني: "ليست هناك حاجة لإدارة مبابي. إنه يدير نفسه".
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