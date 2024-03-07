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النيابة الإسبانية تطالب بسجن أنشيلوتي بتهمة التهرب الضريبي

7
MARCH
2024
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طالبت النيابة العامة الإسبانية، يوم الأربعاء، بسجن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرّب ريال مدريد أربع سنوات وتسعة أشهر، بتهمة التهرّب الضريبي.
وأشارت النيابة في بيان إلى أنها "تطالب بالسجن أربع سنوات وتسعة أشهر" لمدرّب النادي الملكي البالغ 64 عاماً والمتهم بالتهرب من دفع أكثر من مليون يورو عامي 2014 و2015، لعدم اعلانه عن إيرادات حقوق استثمار صورته.
 
ويأتي هذا الإعلان قبل ساعات من خوض ريال مدريد إياب ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي يحمل لقبه 14 مرّة قياسية، أمام لايبزيغ الألماني، بعد فوزه ذهاباً 1-0.
 
وكانت محكمة جزاء مدريد قد أحالت أنشيلوتي إلى الحكم صيف 2023، بعد ثلاث سنوات من التحقيق. وحسب النيابة العامة، لم يُحدّد بعد موعد المحاكمة.
 
وأوضح الادعاء في بيانه "رغم إعلانه أنه خاضع ضريبيا في إسبانيا وبأن مقرّ إقامته هو مدريد، لم يعلن في كشفه الضريبي سوى عن عائداته الشخصية من ريال مدريد" وليس إيرادات حقوق صورته.
 
وأضافت أن هذا الإغفال كان طوعياً ولجأ الإيطالي إلى شبكة من الشركات "المعقّدة" و"المربكة" للتلاعب في حقوق صورته.
 
وتابعت أنه نقل حقوق صورته لكيانات "غير نشطة واقعياً"، مقرّها خارج إسبانيا، بغية "التعتيم على السلطات الضريبية في إسبانيا".
 
وتولى أنشيلوتي تدريب ريال مدريد في 2013، قبل أن يغادر في مايو 2015 للإشراف على بايرن ميونيخ الألماني. أشرف في وقت لاحق على نابولي الايطالي وإيفرتون الانكليزي قبل العودة إلى ريال مدريد في عام 2021. بعد ربطه بتدريب منتخب البرازيل الصيف المقبل، جدّد في ديسمبر مع ريال حتى 2026.
 
يُعدّ من أبرز المدرّبين في تاريخ اللعبة. أحرز لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، اثنتان مع ميلان الإيطالي ومثلها مع ريال مدريد. كما أحرز الدوريات المحلية مع ريال مدريد، ميلان، تشلسي الإنكليزي، بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي.
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