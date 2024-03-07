كلوب يعلق على وضع صلاح والمنتخب مع عودته إلى التدريبات

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قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه يود توخي الحذر فيما يتعلق بالنجم المصري محمد صلاح الذي عاد للتدريبات بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية قبل مواجهة سبارتا براغ في الدوري الأوروبي غدا الخميس.

وحصل ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، على دفعة‭‭‬‬ معنوية قوية بعودة صلاح قبل يوم واحد من مواجهة براغ في ذهاب دور الستة عشر بالدوري الأوروبي وأربعة أيام من مواجهة مانشستر سيتي حامل لقب الدوري.

وأبلغ المدرب الألماني الصحفيين "نعم، سافر صلاح معنا، لقد تدرب لمدة يومين، وهو مليء بالطاقة.

"نريد أن نكون حذرين، لكنها فترة مكثفة للغاية من الموسم نريد الاستفادة منه، إنها أخبار جيدة".

وكان صلاح، الذي سجل 19 هدفا لليفربول هذا الموسم في جميع المسابقات، قد تعرض للإصابة سابقا أثناء تمثيل مصر في كأس الأمم الأفريقية.

ولم يلعب منذ 17 فبراير حين شارك كبديل وسجل في الفوز 4-1 على برنتفورد.

وقال كلوب "كان وضعا غير معتاد إذ غاب لفترة طويلة وقدم مباراة رائعة أمام برنتفورد وغاب عن الملاعب بعدها، هذا هو الحال".

وأضاف أن قرار انضمام صلاح لمعسكر بلاده خلال التوقف الدولي هذا الشهر لا يعود إليه.

وتابع "ستتخذ إدارة أخرى القرار. سنرى المدة التي يمكنه لعبها الآن. الأمر ليس في يدي، لسنا منخرطين".