living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كلوب يعلق على وضع صلاح والمنتخب مع عودته إلى التدريبات

7
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه يود توخي الحذر فيما يتعلق بالنجم المصري محمد صلاح الذي عاد للتدريبات بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية قبل مواجهة سبارتا براغ في الدوري الأوروبي غدا الخميس.
 
 وحصل ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، على دفعة‭‭‬‬ معنوية قوية بعودة صلاح قبل يوم واحد من مواجهة براغ في ذهاب دور الستة عشر بالدوري الأوروبي وأربعة أيام من مواجهة مانشستر سيتي حامل لقب الدوري.
 
وأبلغ المدرب الألماني الصحفيين "نعم، سافر صلاح معنا، لقد تدرب لمدة يومين، وهو مليء بالطاقة.
 
"نريد أن نكون حذرين، لكنها فترة مكثفة للغاية من الموسم نريد الاستفادة منه، إنها أخبار جيدة".
 
وكان صلاح، الذي سجل 19 هدفا لليفربول هذا الموسم في جميع المسابقات، قد تعرض للإصابة سابقا أثناء تمثيل مصر في كأس الأمم الأفريقية.
 
ولم يلعب منذ 17 فبراير حين شارك كبديل وسجل في الفوز 4-1 على برنتفورد.
 
 وقال كلوب "كان وضعا غير معتاد إذ غاب لفترة طويلة وقدم مباراة رائعة أمام برنتفورد وغاب عن الملاعب بعدها، هذا هو الحال".
 
وأضاف أن قرار انضمام صلاح لمعسكر بلاده خلال التوقف الدولي هذا الشهر لا يعود إليه.
 
وتابع "ستتخذ إدارة أخرى القرار. سنرى المدة التي يمكنه لعبها الآن. الأمر ليس في يدي، لسنا منخرطين".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   