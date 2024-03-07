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ريال مدريد يبلغ ربع النهائي رغم تعادله مع لايبزيغ

7
MARCH
2024
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تأهّل ريال مدريد الإسباني إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء على الرغم من تعادله مع ضيفه لايبزيغ الألماني 1-1 في إياب ثمن النهائي.
 
سجّل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف ريال (65)، والمجري ويلي أوربان للضيوف (68).
 
وكان ريال مدريد صاحب الرقم القياسي بعدد الانتصارات في المسابقة القارية الام (14) حسم الذهاب 1-0 في مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً بسبب عدم احتساب هدف لأصحاب الأرض بداعي التسلل.
 
وفشل "ميرينغي" الذي انهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة (18 نقطة من 6 انتصارات) في تسجيل رقم قياسيّ خاص بعدد الانتصارات المتتالية في دوري الأبطال خلال نسخة واحدة، مكتفياً بسبع انتصارات، وهو رقم سبق أن سجّله خلال موسم 2014-2015 مع مدربه الحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
 
ودخل أنشيلوتي المباراة بتغيير وحيد في خط الدفاع مقارنةً بالمواجهة الماضية، فأشرك الألماني أنتونيو روديغير بدلاً من الفرنسي أوريليان تشاوميني الذي عاد إلى الوسط مكان براهيم دياس، فيما بدأ الإنكليزي الهدّاف جود بيلينغهام بدلا من البرازيلي رودريغو في الهجوم بعدما غاب عن الذهاب بسبب الإصابة.
 
في المقابل افتقد لايبزيغ ظهيره الأيمن الفرنسي محمد سيماكان الموقوف لتراكم الإنذارات، وقلب الدفاع الألماني لوكاس كلوسترمان للإصابة.
 
لم يُقدّم الفريقان الكثير هجومياً في الدقائق الأربعين الأولى، وانتظر البلجيكي لويس أوبيندا حتّى الدقيقة 41 للتسديد على مرمى الأوكراني أندري لونين الذي أبعد الكرة ببراعة إلى ركنية، لُعبت ووصلت إلى البلجيكي مجدداً فحاول مرة ثانية بتسديدةٍ أقوى مرّت إلى جانب القائم الأيسر.
 
وبدأ الضيوف الشوط الثاني بضغط سريع فكاد الحارس لونين يُكلّف فريقه هدفاً حين أخطأ بالخروج من مرماه للتصدّي لأوبيندا الذي مرّ عنه لكنه لم يتمكّن من التسديد، قبل أن يعود الأوكراني ويلتقط الكرة (47).
 
وأطلق الألماني توني كروس هجمة مرتدة بتمريرة إلى بيلينغهام ومنه إلى فينيسيوس، ليسدد الاخير على يمين الحارس المخضرم المجري بيتر غولاتشي (65).
 
وهو الهدف الـ 18 لفينيسيوس في المسابقة العريقة، ليتساوى مع مواطنه رودريغو في المركز الرابع لابرز هدافي ريال حسب وكالة "اوبتا" للاحصاءات.
 
وأنقذ روديغير فريقه من هدف التعادل بتصديه لتسديدة من دافيد روم (67)، قبل أن يُهدي أوربان التعادل لفريقه برأسية إثر عرضيةٍ من روم نفسه (68).
 
وحاول السلوفيني بنجامين شيشكو تسجيل الثاني بتصويبة من خارج منطقة الجزاء التقطها لونين (74)، ثمّ مرة ثانية عبر الإسباني داني أولمو إلى جانب القائم الأيمن (76).
 
وأهدر البديل رودريغو هدف الفوز بعد هجمة مرتدة لكن تسديدته جاءت سهلة بين يدي الحارس (89).
 
وكاد الهولندي تشافي سيمونز يفرض شوطين إضافيين بتصويبة مخادعة ارتدت من العارضة (90+2).
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