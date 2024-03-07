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نادال: لست جاهزا للعب على مستوى عال ولا يمكنني خداع المشجعين

7
MARCH
2024
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انسحب النجم الإسباني المخضرم رافايل نادال من بطولة إنديان ويلز للتنس قائلا إنه "غير جاهز للعب على المستوى الأعلى".
 
وعاد نادال (37 عاما) لمنافسات التنس في برزبين الأسترالية في يناير الماضي، بعد غياب استمر لنحو عام بسبب إصابة في الفخذ، لكنه أضطر للغياب عن أستراليا المفتوحة بسبب إصابة أخرى في العضلات.
 
وخسر نادال أمام مواطنه كارلوس ألكاراز في بطولة استعراضية في لاس فيغاس، الأحد، وبدا قريبا من المشاركة في إنديان ويلز التي توج بلقبها 3 مرات.
 
وقال نادال الحاصل على 22 لقبا كبيرا في بيان: "بكل حزن وأسى مضطر للانسحاب من هذه البطولة الرائعة. الكل يعرف مقدار حبي لهذا المكان ومقدار حبي للعب هنا في إنديان ويلز، وهذا هو أيضا أحد أسباب حضوري مبكرا إلى الصحراء للتدرب والاستعداد".
 
وتابع: "عملت بجد وتدربت وأنتم جميعا تعرفون أنني خضعت لاختبار مطلع الأسبوع الجاري، لكني لا أجد نفسي مستعدا للعب على المستوى الأعلى في مثل هذا الحدث المهم".
 
وأكد النجم الإسباني أن قرار الانسحاب "لم يكن سهلا. بل هو قرار صعب في الواقع لكني لا أستطيع خداع نفسي وخداع الآلاف من المشجعين. سأشتاق لكم جميعا وأنا على ثقة بأن البطولة ستكون ناجحة للغاية".
 
وسيشارك في البطولة بدلا من نادال اللاعب سوميت ناغال.
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