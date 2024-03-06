A + A -

ينطلق النجم العُماني السائق الفيصل بن خالد الزبير نحو تحدٍّ جديد في موسم 2024 بخوض "تحدي فاناتيك جي تي العالمي -أوروبا 2024"، التي تُعدّ من أبرز سباقات "جي تي" العالمية، وتتضمن هذا الموسم عشر جولات موزعة بين السباقات القصيرة وسباقات التحمُّل، وتجتذب منافسةً قوية بين صانِعي السيارات العالميين والفرق الرياضية وأبرز السائقين من حول العالم على حدٍّ سواء.

واختار الفيصل المشاركة في جولات التحمُّل، وعددها خمس، تُقام في فِرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا، إضافةً إلى الجولة الأخيرة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية لأول مرة.

وسيُشارك الفيصل في هذه السلسلة مع "فريق المنار للسباقات" على متن سيارة مرسيدس - أيه أم جي "جي تي 3 إيفو" من تحضير "فريق جيتسبيد"، حيث جدَّدَ الفيصل العمل مع الفريق الألماني الذي يُعدّ من أبرز الفرق الأوروبية والعالمية في سباقات السيارات، وتضمّن التعاون معه الإشراف على سيارات الفريق العُماني، آخرها المشاركة في سلسلة سباقات لومان الآسيوية. إضافةً للفيصل، سيستعين الفريق بخِدمات السائِقَيْن النمساوي دومينيك باومان والكندي ميكائيل غرينير، اللذان سيتشاركان قيادة السيارة مع الفيصل في سباقات التحمُّل. وشارك دومينيك مع الفيصل في عددٍ من السباقات وحقّقا نتائج جيدة معًا، فيما ستكون مشاركة ميكائيل الأولى مع الفريق المنار هذا الموسم، ويعدُّ من السائقين البارزين في هذا المجال، وحقق عددًا من النتائج الجيدة في مسيرته التسابقية حتى الآن.

وأعرب آدم أوسيكا، الرئيس التنفيذي لشركة جيتسبيد ومدير الفريق الرياضي، عن سعادته لتجديد الشراكة مع "فريق المنار" والسائق الفيصل الزبير، بعد مشاركتهم معًا في الموسم الماضي، كما كونوا المجموعة المُساندة التي ستُشرف على السيارة خلال الموسم. وأشادَ آدم بتشكيلة السائقين مع الثلاثي الفيصل ودومينيك وميكائيل، حيث قال: "إنها مجموعة قوية وقادرة على المنافسة في مختلف الجولات، إذ يملك الثلاثي خبرةً جيدة في سباقات جي تي، فقد حقّق الفيصل ودومينيك معًا نتائج جيدة في السباقات الماضية، فيما سيُشكّل ميكائيل إضافةً قوية للفريق، وكان واحدًا من أبرز مُنافسي فريقنا في نُسخة 2022 من سباق 24 ساعة في سبا".

وخاضَ الفيصل وزملاؤه تجارب تسبق انطلاقة الموسم، استضافتها حلبة بول ريكار الفرنسية يومي الخامس والسادس من آذار الجاري، على متن "سيارة فريق المنار" الجديدة، من أجل الوقوف على الجهوزية، وضبط معايير السيارة قبل خوض غِمار البطولة، التي ستنطلق بعد شهر واحد.

وفي جردة حساب سريعة لموسم 2023: حقق "فريق المنار" والفيصل نتائج جيدة، كانت الأبرز في مسيرته التسابقية، حيث ركّز جهوده في سلسلة سباقات "جي تي" المفتوحة، مُسجِّلًا عددًا من الانتصارات ومنصات التتويج، أبرزها الفوز بالسباق الأول وتحقيق المركز الثاني في السباق الثاني في الجولة الافتتاحية التي أُقيمت في البرتغال، والفوز بالسباق الأول وتحقيق المركز الثالث في جولة المجر، والصعود لمنصة التتويج في المركز الثاني في الجولة الاخيرة على حلبة برشلونة في إسبانيا.

وانتقل بعدها الفيصل للمشاركة في سلسلة سباقات لومان الآسيوية 2023 - 2024، حيث شارك في خمس سباقات أُقيمت على حلبات سيبانغ في ماليزيا ودبي أوتودروم ومرسى ياس في أبوظبي بدولة الإمارات، حقق خلالها المركز الرابع في كلا سباقي جولة ماليزيا، والمركز الثاني في جولة دبي، فيما أنهى السباق الأول في أبوظبي في المركز التاسع والسباق الثاني في المركز الثامن، علمًا بأنه تعرّض في جولة أبوظبي لجُملةٍ من المشكلات بسبب أحداث السباق المتقلبة. كما شارك مع "فريق جيتسبيد" في "سباق هانكوك 24 ساعة في دبي"، إنما اضطر الفريق للانسحاب من السباق بسبب أعطال تقنية في مضخة الوقود وعلبة التروس، بالرغم من أنهم يُنافسون على الفوز، حيث كانوا يحتلون المركز الثاني في الترتيب العام.

تُقام سباقات التحمُّل على أربع من أبرز حلبات السباقات الأوروبية، بول ريكار الفِرنسية وسبا فرانكورشان البلجيكية ونوربرغرينغ الألمانية ومونزا الإيطالية، إضافةً إلى المحطة الجديدة، سباق ست ساعات في جدّة على حلبة كورنيش جُدة بالمملكة العربية السعودية، التي ستُشكل الجولة الاخيرة من سباقات التحمُّل ضمن تحدي فاناتيك جي تي العالمي أوروبا 2024.

وقد أعرب الفيصل عن سعادته بالمشاركة في سباقات التحمّل ضمن سلسلة من أبرز سلاسل سباقات "جي تي" العالمية، علمًا بأنها مشاركته الثانية فيها، حيث شارك في موسم 2022، وقال: "سعيدٌ بالمشاركة في هذه البطولة والتي تعد واحدة من أبرز بطولات التحمل العالمية، حيث سأشارك في خمس جولات، ستكون البداية ستكون على حلبة بول ريكار الفِرنسية وآخرها ستكون على حلبة كورنيش جدة بالمملكة العربية السعودية، بالطبع هدفنا الأسمى المنافسة على لقب البطولة، والتي سيكون لها طعمٌ مختلف في ظل المنافسة القوية التي نتوقعها هذا العام بتواجد أبرز صانِعي السيارات والفرق العالمية والسائقين، إذ من المتوقع أن تصل عدد السيارات إلى قُرابة 55 سيارة، وهذا سيضيف المزيد من الإثارة، نسعى إلى تحقيق هدفنا المنشود، وطموحنا رفع علم السلطنة في مختلف الحلبات العالمية إن شاء اللـه".

الروزنامة

تجارب رسمية: على حلبة بول ريكارد في فِرنسا، 5 - 6 آذار 2024

-السباق الأول: سباق فِرنسا على حلبة بول ريكار، 5 - 7 نيسان 2024

-تجارب رسمية: على حلبة سباق فرانكورشان البلجيكية، 21 - 22 أيار 2024

-السباق الثاني: سباق 24 ساعة في سبا على حلبة سبا فرانكورشان في بلجيكا، 27 - 30 حزيران

-السباق الثالث: على حلبة نوربورغرينغ في ألمانيا، 27 – 28 تموز

-السباق الرابع: على حلبة مونزا في إيطاليا، 21 - 22 ايلول

-السباق الخامس، سباق ست ساعات في جدة على حلبة كورنيش جدّة في السعودية، 21 - 23 تشرين الثاني.