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بفوزه الكبير على شيفيلد..هجوم أرسنال الأقوى في "البريميرليغ"

6
MARCH
2024
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بعد فوزه العريض على شيفيلد يونايتد في ختام المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم بنتيجة 6-0، بات أرسنال يمتلك أفضل خط هجوم في الدوري بـ68 هدفا.
 
ويتفوق خط هجوم أرسنال بـ68 هدفا على ليفربول (64) ومانشستر سيتي (62).
 
وواصل أرسنال تسجيل الانتصارات الكبيرة وضمّ مضيفه شيفيلد يونايتد إلى قائمة ضحاياه، بعدما سحقه 6-0 الإثنين.
 
وهذا الفوز الخامس بأربعة أهداف أو أكثر لأرسنال في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري، بعدما فاز على كل من نيوكاسل يونايتد (4-1)، بيرنلي (5-0)، وست هام (6-0) وكريستال بالاس (5-0).
 
وبات "غانرز" أول فريقه في الدوري الممتاز يفوز بخمسة أهداف أو أكثر خارج الديار في ثلاث مباريات متتالية، فيما بات شيفيلد أول فريق بدوره يخسر بخمسة أهداف أو أكثر خلال ثلاث مباريات متتالية على أرضه.
 
وسجّل النرويجي مارتن أوديغارد (5)، جايدن بوغل بالخطأ في مرمى فريقه (13)، البرازيلي غابريال مارتينيلي (15)، الألماني كاي هافيرتس (25)، ديكلان رايس (39) وبن وايت (58) الأهداف.
 
في الدوريات الأوروبية الكبرى.. هؤلاء هم الأبطال
 
وعزّز أرسنال موقعه في المركز الثالث بـ61 نقطة بفارق نقطةٍ عن مانشستر سيتي الوصيف واثنتين عن ليفربول المتصدر، قبل موقعة الأخيرين في قمة المرحلة المقبلة، في حين يلعب أرسنال مع برنتفورد الخامس عشر.
 
وستكون المواجهة المقبلة الأخيرة لأرسنال قبل استحقاق دوري أبطال أوروبا حيث يستضيف بورتو البرتغالي في 12 مارس في إياب ثمن النهائي، بعد خسارته أمامه بهدف نظيف ذهابا.
 
وتكبّد شيفيلد الجريح خسارته الثالثة تواليا مقتربا أكثر من الهبوط بعدما تجمّد رصيده عند 13 نقطة في ذيل الترتيب، بفارق 11 نقطة عن نوتنغهام فوريست في المركز السابع عشر الآمن.
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