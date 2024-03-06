"سابقة" تحدث في الدوري الإنجليزي

A + A -

سيكون صني سينغ جيل أول حكم من أصل هندي يدير مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

واختير سينغ جيل (39 عاما)، الإثنين، كحكم ساحة في مباراة كريستال بالاس ضد لوتون على ملعب سيلهورست بارك في لندن.

وقالت رابطة الدوري الانجليزي: "سيصبح أول بريطاني من أصل جنوب آسيوي يدير مباراة في المسابقة".

ويسير سينغ جيل على خطى والده، جارنايل سينغ جيل، الذي يظل الحكم الوحيد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم الذي يرتدى عمامة.

ولد جارنايل سينغ جيل في الهند وانتقل إلى إنجلترا مع والدته وشقيقته عندما كان في الثالثة من عمره.

وبعد إدارته مباراة بريستول روفرز ضد بوري تاون في 10 أغسطس 2004، قام بتحكيم ما يقرب من 200 مباراة في أقسام الدوري المختلفة حتى عام 2010.

بوبندر، شقيق صني سينغ جيل، هو حكم أيضا.

وذكر الدوري الإنجليزي الممتاز أن بوبندر سينغ جيل كان "أول سيخي بنجابي يعمل كحكم مساعد في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما أدار مباراة بين ساوثهمبتون ونوتنغهام فورست في يناير 2023.