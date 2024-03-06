living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"سابقة" تحدث في الدوري الإنجليزي

6
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سيكون صني سينغ جيل أول حكم من أصل هندي يدير مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.
 
واختير سينغ جيل (39 عاما)، الإثنين، كحكم ساحة في مباراة كريستال بالاس ضد لوتون على ملعب سيلهورست بارك في لندن.
 
وقالت رابطة الدوري الانجليزي: "سيصبح أول بريطاني من أصل جنوب آسيوي يدير مباراة في المسابقة".
 
ويسير سينغ جيل على خطى والده، جارنايل سينغ جيل، الذي يظل الحكم الوحيد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم الذي يرتدى عمامة.
 
ولد جارنايل سينغ جيل في الهند وانتقل إلى إنجلترا مع والدته وشقيقته عندما كان في الثالثة من عمره.
 
وبعد إدارته مباراة بريستول روفرز ضد بوري تاون في 10 أغسطس 2004، قام بتحكيم ما يقرب من 200 مباراة في أقسام الدوري المختلفة حتى عام 2010.
 
بوبندر، شقيق صني سينغ جيل، هو حكم أيضا.
 
وذكر الدوري الإنجليزي الممتاز أن بوبندر سينغ جيل كان "أول سيخي بنجابي يعمل كحكم مساعد في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما أدار مباراة بين ساوثهمبتون ونوتنغهام فورست في يناير 2023.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   