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بالفيديو.. القبض على مشجع ألقى "تحية هتلر" وسط ميونيخ

6
MARCH
2024
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قبل ساعات من القمة المرتقبة بين ناديي بايرن ميونيخ الألماني ولاتسيو الإيطالي، بدوري أبطال أوروبا، شحنت واقعة "سياسية" الأجواء، مساء الثلاثاء.
 
واعتقلت الشرطة الألمانية مشجعا إيطاليا كان بين نحو 100 من مشجعي نادي لاتسيو، الذين كانوا يرددون كلمات أغنيات فاشية في القاعة التي أعلن فيها أدولف هتلر تأسيس الحزب النازي، وتم تغريمه بسبب أدائه تحية هتلر الشهيرة.
 
وقال مايكل مارينوالد، المتحدث باسم شرطة ميونيخ، للأسوشيتد برس، الثلاثاء، إن المشجع الشاب، 18 عاما، سيدفع غرامة مالية مكونة من 4 أرقام بعد استدعاء الشرطة إلى قاعة (بيرغربراو هاوس) مساء الإثنين.
 
وأضاف مارينوالد أن الشرطة تدرس اتخاذ مزيد من الإجراءات حيال المزيد من الأفراد بعد تصوير مجموعة كبيرة من مشجعي لاتسيو داخل القاعة يغنون عن حركة "القمصان السوداء"، الجناح شبه العسكري للحزب الوطني الفاشي الإيطالي.
 
وفي مقطع مصور نشرته صحيفة "لا ريبوبليكا"، أنهى المشجعون الأغنية بالإشادة بالدكتاتور الإيطالي السابق بينيتو موسوليني، حليف هتلر.
 
كما ظهر المشجعون وهم يؤدون التحية الفاشية.
 
وأسس هتلر حزب العمال الاشتراكي القومي الألماني (الحزب النازي) بخطاب ألقاه في القاعة نفسها عام 1920.
 
يذكر أن بايرن ميونيخ سيستضيف لاتسيو على ملعبه استاد أليانز أرينا، مساء الثلاثاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد انتهاء المباراة الأولى بانتصار لاتسيو 1-0.
 
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